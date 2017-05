Örökségvédelem

Szombaton rendezik meg az Emlékhelyek napját

Szombaton rendezik meg az Emlékhelyek napja országos programsorozatot, amelyen többek között fényfestéssel elevenedik meg a Fiumei Úti Sírkert Kossuth-mauzóleuma, újrajátsszák az egri vár ostromát, de lesz drégelyi "csillagtúra", és szigetvári bátorságpróba is.

A Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) országos, több mint 50 helyszínen megrendezett programsorozata a magyar történelemben és kultúrában kiemelt fontossággal bíró helyszínekre kívánja felhívni a figyelmet - közölte az intézet az MTI-vel.



Idén a megnyitót a Fiumei Úti Sírkert nemzeti emlékhelyen rendezik, ahol a Magyar Nemzeti Táncegyüttes fellépését többek között a Reformáció és az Arany János emlékévhez kapcsolódó tematikus séták követik. 21 órakor lesz a Nemzeti Filharmonikus Zenekar ad elő részleteket Beethoven, Verdi, Bartók, Rossini és Mascagni művekből, amit animációs vetítés tesz teljessé a Kossuth-mauzóleumon, de látványos fényfestés kerül a nagyobb sírépítményekre is, majd a napot egy éjszakai zseblámpás túra zárja le.



Mindezek mellett Egerben "fegyverbe" hívják a város diákságát, hogy egy ostromjáték során újraéljék az 1552-es diadal legfontosabb eseményeit. Szigetváron Zrínyi asztalához ültetik, majd bátorságpróbára szólítják a börtönpincében az érdeklődőket, Pákozdon kard mellett lézerpisztolyt is kézbe lehet venni, a drégelyiek pedig csillagtúrát vezetnek majd. Idén először vesz részt a programban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a budapesti Trefort-kert, Széphalom és a Tatabányai Turul emlékmű is.



A Fiumei Úti Sírkertben rendezett sétákra és számos más programra is regisztrálni kell, a részletekről a rendezvény oldalán lehet tájékozódni.