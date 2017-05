Adóbevallás

NAV: az adóhivatal honlapjáról a legegyszerűbb elfogadni az szja-bevallási tervezetet

hirdetés

Az adóhivatal honlapjáról elérhető új elektronikus szja (e-szja) felületen a legegyszerűbb átnézni, elfogadni vagy akár kiegészíteni a személyi jövedelemadó-bevallási tervezetet, amelynek határideje idén május 22-e - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) csütörtökön.

A közleményben hozzátették, a rendszer használatához csupán ügyfélkapus regisztráció szükséges, így akinek nincs, még mindig nem késő ügyfélkaput nyitni.

Az adóhivatal emlékeztetett: aki egyetért a NAV által készített adóbevallási tervezettel, annak nincs további teendője, az minden további adminisztráció nélkül, automatikusan hivatalos adóbevallássá válik május 22-e után.

A tájékoztatásban kitértek arra, hogy idén is kérhető pótlékmentes részletfizetés, ha a bevallásban szerepel fizetendő személyi jövedelemadó vagy egészségügyi hozzájárulás, és ezek összege nem több mint 200 ezer forint. Ezt a bevallásban kell jelölni, az első részlet megfizetésének határideje 2017. május 22.

Felhívták a figyelmet: ha valaki tavaly több önkéntes pénztárnak is fizetett, a bevallásban rendelkezni kell, hogy melyik pénztárhoz kéri a visszautalást. Ekkor a kereső mezőbe be kell írni az "önkéntes pénztár" kifejezést vagy a "137"-es kódszámot és a találatokból ki kell választani a megfelelőt - írták.

Nem kell megvárni a május 22-i határidőt az 1+1 százalékos felajánlással, amit egyszerűen az új felületen keresztül is be lehet nyújtani, akár a bevallástól függetlenül is - írta a NAV.