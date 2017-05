Szociális-család

Május végén nemzetközi rendezvénysorozat lesz Budapesten a családi értékekről

A családi értékek mellett kiálló négynapos nemzetközi rendezvénysorozatot, a Családok Budapesti Világtalálkozóját rendezik meg május végén Budapesten - mondta Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere egy szerdai háttérbeszélgetésen.



A május 25-28. közötti rendezvénysorozat, a Családok Budapesti Világtalálkozója keretében sor kerül a második alkalommal megrendezett Budapesti Demográfiai Fórumra, a Családok XI. Világtalálkozójára, valamint a II. Európai Életvédő Fórum és Családfesztiválra, a "One Of Us" mozgalom rendezvényére - közölte a miniszter.



A rendezvénysorozatot Orbán Viktor miniszterelnök nyitja meg, ide érkezik Jaime Mayor Oreja volt spanyol belügyminiszter, a lengyel és a horvát családügyért is felelős miniszter, lesznek tudományos szekciók, előadást tart például Philip Zimbardo világhírű amerikai pszichológus, kerekasztal-beszélgetéseken vesznek részt az egyházak és a civil szervezetek képviselői, és lesz számos kifejezetten fiataloknak szóló program is.



Balog Zoltán hangsúlyozta: a rendezvényekkel tízezreket szeretnénk megmozgatni és néhány napra a családok fővárosává tenni Budapestet.



Emlékeztetett arra, hogy amikor 2014-ben megalakult a harmadik Orbán-kormány, a miniszterelnök a feladatok megszabásakor az Emberi Erőforrások Minisztériumának címezve annyit mondott: szülessen minél több gyermek Magyarországon!



A miniszter kifejtette: 2010 után, amint sikerült stabilizálni a gazdaságot, az ellátórendszereket, kiemelt céllá vált a családbarát kormányzás, szemlélet; 2014 óta pedig először Magyarországon nem kizárólag a szociálpolitika része a család- és ifjúságpolitika, hanem önálló államtitkárságként működik. A kormányzati programokban fontos szempont továbbá a demográfiai egyensúly, 2017-ben pedig már a GDP 4,7 százalékát fordítja a családok támogatására a kormány, amivel élenjáró Európában - tette hozzá Balog Zoltán.



A rendezvénysorozat zárásaként május 28-án, vasárnap, a gyereknapon a belvárosban tartott utcai programokkal hívják fel a figyelmet a családi értékek védelmére - mondta a miniszter.



Novák Katalin, a tárca család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára a háttérbeszélgetésen elmondta: a nemzetközi közbeszédben egyre ritkábban jelennek meg a családi értékek, a rendezvény egyik célja, hogy változtassanak ezen és bemutatassák a jó magyar példákat.



Ezen túlmenően a szervezők szeretnék bemutatni azt is, hogy milyen élő, gazdag civil élet zajlik a családok körül, a családok részvételével, mekkora tömegek állnak emögött, illetve az állami és a civil szféra miként tud összefogni.



"Ez egy pozitív rendezvény. Nem ideológiákért harcolunk, hanem értékeket képviselünk" - fogalmazott az államtitkár, aki elmondta azt is: nagy gondot fordítanak arra, hogy a fiatalokat megszólítsák.