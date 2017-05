Fejlesztés

Két új gyógypedagógiai képzőhelyet indítanak az idén

Aggasztó a szakemberhiány, egyes számítások szerint kétezerrel több speciális tanárra lenne szükség a nyolcvanezer érintett diák mellé. 2017.05.11 03:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Két új helyen is képeznek gyógypedagógusokat az idei évtől, így már hat intézményben lehet majd ilyen végzettséget szerezni - közölte a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója az M1 aktuális csatorna szerda esti műsorában.



Mosányi Emőke felidézte, hogy sokáig csupán egy képzőhely működött, budapesti a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola, majd egyetemi kar. Később Kaposváron is indítottak kurzusokat, pár éve pedig már Szegeden és Győrben is lehet gyógypedagógusnak tanulni.



A területen aggasztó a szakemberhiány, egyes számítások szerint kétezerrel több speciális tanárra lenne szükség a nyolcvanezer érintett diák mellé - hangzott el.



Mosányi Emőke azt mondta, jól tud működni a fogyatékkal élő és az ép gyermekek együttes nevelése, a két csoport hatékonyan képes támogatni egymást.