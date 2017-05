Szakemberhiány

Adómentes lenne a jövedelmük a dolgozó nyugdíjasoknak

A fiatalok visszacsábítása nem sikerült, nincs más megoldás, mint a nyugdíjasok - őket terelné vissza a munka világába egy kormánypárti javaslat. 2017.05.10 18:20 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A nyugdíjasokat szeretné a munka világába visszacsalogatni az a törvénymódosítás, amelyet Kósa Lajos és Harrach Péter nyújtott be az Országgyűlésnek. Jelenleg ugyanis probléma, hogy a nyugdíjas korúaknak munkavégzés esetén le kell mondaniuk a nyugdíjukról.



A javaslat szerint a korhatár felettiek szociális szövetkezetbe tömörülnek, az ebben szerzett pénz viszont az adótörvény nem minősítené adóköeteles jövedelemnek, akárcsak a nyugdíjat. Sőt nem csak a keresmény, de az esetleg mellé kapott étkezési utalvány is adómentes lenne – így a nyugdíjasként továbbfoglalkoztatottak is kaphatnának Erzsébet-utalványt a munkáltatójuktól.



Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter még februárban ecsetelte, hogy a munkaerőhiány miatt minél több nyugdíjast kell visszahívni a munkába. A tárcavezető már ekkor utalt arra, hogy „alacsonyabb terhelést” kell biztosítani a nyugdíjasoknak az adó- és járulékmentes nyugdíjuk mellé.