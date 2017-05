Érettségi

Matematika: tanárok és diákok szerint is teljesíthetőek voltak a feladatok

Szombathelyen nem tartották különösebben nehéznek az idei középszintű írásbeli matematika érettségi vizsgán kapott feladatokat a diákok - közölték a megkérdezett szombathelyi középiskolák igazgatói.



Futó István, a Szombathelyi Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatója az MTI-nek azt mondta: tapasztalatuk szerint elegendő volt a megadott három óra időkeret, egyetlen diák volt, akinek a bizottság a jogszabálynak megfelelően - sajátos nevelési igénye miatt - plusz időt adott.



Hozzátette: a feladatok nehézségéről a matematikatanárok még nem tudtak nyilatkozni, hiszen ők nem lehettek jelen a vizsgán, sőt nem is voltak bent az iskolában, de a diákok többsége szerint a kapott feladatok nem jelentettek nagy nehézséget, meg tudták oldani őket.



Sági József, a Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium igazgatója szerint az érettségiző diákok nagy része jól kihasználta az időt, volt aki előbb is végzett a feladatokkal, de ők is inkább ellenőrizték, átszámolták a feladatokat. Hozzátette: természetesen az ötösért most is meg kellett küzdeni. A választható feladatok közül sokan választották a halmazokkal kapcsolatosat, viszonylag kevesen a térgeometriát.



A pécsi Leőwey Klára Gimnázium szaktanára szerint összességében teljesíthető, korábban már begyakorolt feladatokat kaptak a diákok.



Bereczkiné Székely Erzsébet a gimnázium matematika-munkaközösségének vezetője az MTI-nek azt mondta: az idei tételsorban nem volt olyan feladat, amilyennel ne találkoztak volna a tanulók a négy év során, ugyanakkor az első részében meglepő volt, hogy a logikai feladatban fordított irányú kérdés szerepelt.



Hozzátette: a valószínűségszámítás és kombinatorika "nagyon visszaszorult" az idén, "amiért a gyerekek nem biztos, hogy borúlátóak". A szaktanár kitért arra is, hogy a második részben egyaránt szerepelt "jó szövegértéssel és józan paraszti gondolkodással" megoldható és tudást igénylő feladat is.



Veres Pál, a miskolci Földes Ferenc Gimnázium igazgatója az MTI-nek azt mondta: a diákok szinte egybehangzó véleménye az volt, hogy a feladatsorok nem tartalmaztak váratlan, meglepő kérdéseket, talán az átlagosnál még egy kicsit könnyebbnek is bizonyultak a tételek.



A maturálók véleményét összegezve közölte: az első feladatlap szinte teljesen felölelte a középiskolai matematika tananyagot, de nagyon egyszerű, több esetben fejben kiszámolható feladatokat tartalmazott csak. Az elemi matematikai ismereteket és az alapvető definíciókat kérték számon. Néhány feladat igényelt pár lépéses számítást, de összességében nem mondható egyik feladatról sem, hogy nehéz lett volna - mondta.



A második részben három feladatot kellett megoldani, a középiskolában sokszor gyakorolt, szinte típusfeladatokat, talán csak az utolsó lephette meg a vizsgázókat a szövegezése miatt, de matematikailag nem volt az sem bonyolult - mondta.

Jó eredményben bizakodó, mosolygó diákokat látott - tette hozzá Veres Pál, megjegyezve: az elégséges, sőt a közepes is viszonylag könnyen teljesíthető volt, viszont a jeles nagy odafigyelést és alapos munkát igényelt.