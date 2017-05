Érettségi

Igazgatóhelyettes: a tanárok számára mindig korábban kezdődik az érettségi vizsga

A tanárok számára az érettségi vizsga már jóval 8 óra előtt megkezdődött, amikor elhozták a feladatlapokat a polgármesteri hivatalból. Koncz Levente, az Óbudai Árpád Gimnázium igazgatóhelyettese annak kapcsán beszélt erről az M1 aktuális csatornán, hogy hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbelikkel folytatódtak az érettségi vizsgák.



Az igazgatóhelyettes elmondta, hogy reggel 6 órára mentek a kerületi polgármesteri hivatalba a feladatlapokért. Biztonsági okokból a "nagy tantárgyak" esetén mindig csak a vizsga napjának reggelén kapják meg a feladatlapokat - tette hozzá, megjegyezve, hogy a feladatlapokat tartalmazó csomagokat fél 8-kor bonthatta fel az iskola igazgatója.

Jelezte: a vizsgán felügyelő tanárokat 7 órára hívták be, hogy egy félórás eligazítást tartsanak számukra a teendőkről, a tanárok végül fél 8-kor mentek a termekbe, elvégezték a kötelező adminisztrációt, majd bevitték a termekbe a feladatlapokat, ahol nem sokkal később megkezdődött a vizsga.



Arra a kérdésre, mennyire számítanak nehéz érettségire az idén, azt válaszolta, ideális esetben az érettségi vizsgák évről évre azonos nehézségűek, hiszen a különböző években érettségizők a felvételipont-számítás szempontjából egymással is versenyeznek.



Arra számítok, hogy ez az év is a sokéves átlagot fogja hozni - fogalmazott.



Az igazgatóhelyettes kitért arra is, hogy az idén valamennyi tárgy esetén kisebb vagy nagyobb mértékben megváltoztak a vizsgakövetelmények és a vizsgaleírások is.



"Szerintem idén talán plusz nehézség lehet, hogy kicsit más a vizsga szerkezete, mások a feladatlapok, mint amik az eddigi években voltak" - jegyezte meg.



A magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy középszintű és emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tart.