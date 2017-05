Drukkolunk

Érettségi - A magyar írásbelikkel folytatódnak a vizsgák hétfőn

Hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsgákkal folytatódnak az idei érettségik. A mostani vizsgákon összesen 108 500 diák ad számot tudásáról. 2017.05.07 21:30 MTI

A magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy középszintű és emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tart.



Idén a középszintű írásbelin megváltozik a szövegalkotási feladatlap szerkezete. A gyakorlati írásbeliség feladata átkerül emelt szintről középszintre és Köznapi írásbeliség megnevezés alatt az érveléssel párban áll. A vizsgázók a gyakorlati szövegalkotás és az érvelés között választhatnak majd. A középszintű írásbeli érettségi vizsgán a műértelmező és a műveket összehasonlító feladat közül választhat a vizsgázó.



Változás, hogy a fogalomlistát a vizsgakövetelmények nem tartalmazzák, mivel arról a kerettanterv rendelkezik.



Módosulások lesznek az értékelésben is, ezek a kerettanterv által elvárt követelményeket arányosan tükrözik.



A helyesírás értékelése is megváltozik, a jó helyesírást jutalmazzák, ahelyett, hogy hibapontokkal csökkentené az eredményt.



Az emelt szintű írásbeli első feladata emelt szintű szövegértési és műveltségi feladatsor lesz, mivel a szakirányú továbbtanulásnál elengedhetetlen kompetencia a szakirányú szövegértés.



A szóbeli tételek száma nem változott. Az anyanyelvben két korábbi témakör összevonásával új témakör jött létre Ember és nyelvhasználat néven. Az irodalmi témakörök megnevezésében az irodalmi művek állnak a középpontban. A regionális és interkulturális témakör része lett a határon túli magyar irodalom - olvasható az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján.



Kedden a vizsgák a matematika írásbelikkel folytatódnak.



Az idén május 5. és június 30. között a középiskolákban - valamint a 20 fővárosi és a megyei kormányhivatal szervezésében - 1170 vizsgahelyszínen szervezik meg az érettségiket.



Az érettségizők közül közel 73 ezer végzős középiskolás az, aki ebben a vizsgaidőszakban teszi majd le várhatóan a "rendes" érettségit, azaz szerezhet érettségi bizonyítványt.



Rajtuk kívül még - az érettségi rendszer által nyújtott lehetőségekkel élve - mintegy 35 500-an tesznek a jelentkezések alapján legalább egy tárgyból valamilyen fajta érettségit.



A vizsgákat 3190 érettségi vizsgabizottság közreműködésével szervezik meg. A vizsgaidőszak kezdete május 5. (első vizsganap), a vége június 30. (a középszintű szóbelik utolsó vizsganapja) lesz. Az írásbeli vizsgák május 5-től május 26-ig tartanak.



Az emelt szintű szóbeli vizsgák kezdő időpontja június 8., a végső időpontja pedig június 15. lesz, a középszintű szóbeli vizsgák időszaka a június 19-30 időszakra esik - olvasható a közleményben.



A jelentkezők együttesen mintegy 399 300 vizsgát tesznek majd várhatóan le. Érettségi bizonyítványaikba és tanúsítványaikba további 33 500 érettségi vizsgaeredmény kerülhet be, a már korábban megszerzett vizsgaeredményeik alapján.