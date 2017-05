Családpolitika

Jövő évtől kelengyével támogatják a hátrányos helyzetű családokat

Kelengyecsomaggal támogatja a kormány jövő évtől a hátrányos helyzetű régióban élő családokat - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) babaköszöntő ünnepségén szombaton, Budapesten.



Novák Katalin a Ha gyermek születik a világra, család is születik című rendezvényen elmondta, a tervek szerint 2018-ban 1500 családnak tudnak nagy értékű csomagot átadni a Családbarát Ország program részeként.



Az államtitkár szólt arról is, hogy tavaly 93 100 gyerek született Magyarországon, ez a szám 2009 óta nem volt ilyen magas. A demográfiai adatok mögött azonban mindig az életet kell látni, amire a rendezvénye jelenlévő szülők többször is igent mertek mondani - emelte ki.



Hozzátette, szép, régi szokás, hogy egy gyerek születését ünnepnek tekintik, ezt a hagyományt idézi fel a NOE babaköszöntő rendezvényén.



Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) energiaügyért felelős államtitkára úgy fogalmazott, a család előbb volt mint az állam, vagy bármely más közösség, ezért a családok különleges bánásmódot érdemel.



A család, amely évezredek óta apából, anyából és gyerekekből áll a "Jóisten adománya és a Jóisten kegyelméből tudják gondozni a szülők a gyerekeket és a gyerekek idősödő szüleiket" - fűzte hozzá.



Azt mondta, a politikusoknak az a dolguk, hogy beemeljék a családot a közgondolkodásba és a közbeszédbe, valamint segítsék és boldogabbá tegyék a családok életét. Hozzátette, az elmúlt hét év kormányzásának is a "gyümölcse", hogy nő a házasságkötések és a születések száma, ezzel párhuzamosan pedig kevesebb a válás és az abortusz.



Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége arról beszélt, hogy egy kisgyermek mindig csodálatos és tökéletes, és egy kisgyermek születése nem csak a családnak érték, hanem a társadalomnak is öröm.



Az államfő felesége megköszönte az édesanyáknak, hogy gyermekeik révén "mindannyiunknak újabb erőt, bizakodást" és "igazi örömöt" tudnak adni.



Az ünnepségen emléklapot adtak át a szervezet azon tagjainak, akiknek tavaly született gyermeke, majd kézműves foglalkozásokon vehettek részt a meghívottak.



Az 1987-ben alakult NOE jelenleg több mint 250 helyi közösséggel, mintegy 14 ezer tagcsaláddal és hetvenezer taggal rendelkezik. Az országos munkát hét regionális központ segíti, önkénteseik száma megközelíti az 1500-at. Az egyesület munkájának középpontjában a házasság és az élet védelme, az anyaság tisztelete áll, emellett ellátja a családok érdekvédelmét, rendezvényein pedig kapcsolatépítésre és szórakozásra is lehetőséget nyújt.