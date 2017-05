Baleset

Alvó gyerekre zuhant rá a plafon egy szekszárdi bölcsődében

Az RTL Híradó úgy tudja, az arca több helyen megsérült, kórházba kellett vinni. A baleset tegnap alvás időben történt. Az épületet három éve kilencven millió forintos támogatásból újíttatta fel a szekszárdi önkormányzat.



A rendőrség vizsgálja, hogy történt-e jogsértés.

A kisfiú a baleset óta még otthon is rendszeresen felriad álmából, mert attól fél, ráesik a plafon.



A kisfiút a szülei vitték kórházba, ahol ellátták a sebeit. Csontja nem tört el, sérülései nyolc napon belül gyógyulnak.



2013. júniusa és 2014. januárja között 90 millió forintos támogatásból újították fel az intézményt. Akkor két új csoportszobát építettek, a régieken pedig lecserélték az ablakokat. Megújult a szigetelés és a fűtés is.



A baleset a szülők közt is riadalmat váltott ki. Az érintett család nem kívánt, az intézményvezetőnek pedig nem állt módjában nyilatkozni az RTL Klub stábjának.