Több mint 760 ezren mondták el a véleményüket a nemzeti konzultáción

Több mint 760 ezren mondták már el a véleményüket a nemzeti konzultáción - mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerdán az MTI-nek.



Az államtitkár kiemelte: a múlt heti brüsszeli viták után tovább nőtt a nemzeti konzultációban résztvevők száma. Egyetlen nap alatt 90 ezer kérdőív érkezett vissza postai úton. Szerdáig így több mint 760 ezren mondták el véleményüket, a "kormány ezúton is köszönetet mond nekik" - közölte.



Az államtitkár elmondta, hogy a kormány még a héten válaszol az Európai Bizottság állásfoglalására, már csak azért is, mert a brüsszeli írásos vélemény erősen félrevezető, és számos fontos körülményre nem tér ki. Például nagyvonalúan elhallgatja a felső létszámküszöb nélküli betelepítési terveket, vagy éppen azt, hogy hogyan vezethet áremelkedéshez az energiapiaci liberalizáció.



A konzultációban foglalt kérdések az ország függetlenségéről szólnak - jelentette ki. "Szeretnénk fellépni az illegális bevándorlás ellen, és szeretnénk hazai kézben tartani az adók, a bérek és a rezsi meghatározását" - hangsúlyozta. Ezek a törekvések felülírják a napi pártpolitikai csatározásokat. Ezt az egyre magasabb részvételi arány is bizonyítja" - tette hozzá Dömötör Csaba.