CEU-botrány

CEU-rektor: nem zárunk be, de lehet, hogy el kell hagynunk az országot

Ha addig más nem történik, a CEU működési engedélye októbertől visszavonható lesz, és az egyetem nem tud majd hallgatókat toborozni. 2017.05.03 12:52 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Közép-európai Egyetem (CEU) rektora szerint ha addig más nem történik, a CEU működési engedélye októbertől visszavonható lesz, és az egyetem nem tud majd hallgatókat toborozni. "Nem zárunk be, de lehet, hogy el kell hagynunk az országot" - tette hozzá.



Michael Ignatieff, akivel a BBC brit közszolgálati médiatársaság online hírportálja közölt beszélgetést szerdán, kiemelte, hogy a CEU hat másik országtól kapott ajánlatot az egyetem befogadására.



Kijelentette ugyanakkor: ő továbbra is azért küzd, hogy a CEU Budapesten maradjon.



Szerinte "komoly számítási hiba" volt a magyar kormány részéről azt hinni, hogy Donald Trump amerikai elnök kormánya is felsorakozik mögé a CEU ellenében.



Úgy vélekedett, hogy Orbán Viktor miniszterelnök azt hihette, hogy ha "bezúz" egy amerikai intézményt, a washingtoni kormányzat nem törődne vele, mivel a CEU "a liberalizmussal és minden egyéb gyűlölt dologgal társítható". Az amerikai kormány azonban már az első pillanattól "rendkívül egyenes módon" viselkedett - tette hozzá.



Ignatieff szerint Orbán "hosszú ideje tartó vendettájáról van szó" a CEU-t alapító Soros György magyar-amerikai nagyvállalkozó ellen.



A CEU rektora kitért arra is, hogy Magyarországon "nincs fasizmus. (Orbán Viktor) populista demokrata, aki szabad, tisztességes választásokon győzött, Budapest nem a kommunista Magyarország vagy a fasiszta Németország mélyfagyasztott állapotában van".



Hangsúlyozta, hogy nem kell mindenben Vlagyimir Putyin orosz elnök kezét keresni. "Putyinnak akkora hatalmat tulajdonítunk, amilyenről ő csak álmodhat, nagyobbra pumpáljuk, mint amekkora valójában" - idézi Ignatieffet a BBC.



A rektor szerint azonban a CEU ügye határvonal, mivel felmerül a kérdés, hogy ha Európa szívében egyetemeket lehet bezárni, az mit jelent a demokrácia jövőjére nézve. "Szabad intézmény vagyunk, és ez az egész ügy az ellenőrzés szándékáról szól" - vélekedett a rektor.