Időjárás

Felhőszakadás, jégeső - pokoli idő lesz a következő napokban

hirdetés

Fotó: MTI

Szerdán több tájegységünkön lehetnek záporok, zivatarok, az Alföldön egy-egy erősebb zivatar is előfordulhat felhőszakadás, jégeső kíséretében. Hajnalban 7-14, napközben 17-26 fokot mérhetünk, nyugaton lesz hűvösebb, de átmenetileg a zivatarok környezetében is visszaeshet a hőmérséklet, és erős, viharos széllökések is lehetnek.

Csütörtökön is többfelé készülhetünk záporok, az Alföldön helyenként zivatarok kialakulására, néhol felhőszakadás, jégeső is lehet, nyugaton, délnyugaton maradhat szárazabb az idő. Mérsékelt, esetleg élénk lesz a délies szél, csak zivatarok környezetében lehetnek erős, viharos széllökések. Délután 19-24 fok várható.

Pénteken is többfelé kell számítani záporok kialakulására, helyenként zivatarok is előfordulhatnak. Zivataroktól függetlenül is élénk, erős lehet az északias szél. Napközben 18-23 fok valószínű.

A hétvégén is szükség lesz az esernyőkre, sokfelé alakulhat ki kisebb eső, egy-egy zápor, néhol zivatar. Időnként élénk, zivatarok környezetében erős lesz a légmozgás. Szombaton 18-24, vasárnap 16-23 fok valószínű.