Érvénytelen volt a KÖZGÉP ajánlata a Győr-Gönyű kikötő közbeszerzésben a Kúria végleges döntése szerint

A Kúria szerint a Közbeszerzési Hatóságnak igaza volt, hogy érvénytelen a Közgép ajánlata. Így nem is lehetett szerződni vele. Egyetlen közbeszerzési eljárásban sem indulhat amúgy a Közgép jelenleg más jogi eljárás miatt. 2017.05.02 18:14 ma.hu

A Kúria május 2-ai tárgyaláson hozott ítéletében a másodfokú ítéletet helyben hagyta. Ennek értelmében mind a KÖZGÉP Zrt. ajánlatát érvénytelenné nyilvánító ajánlatkérői döntés, mind a kapacitást biztosító szervezet vonatkozásában a hamis adat közlésre vonatkozó megállapítás továbbra is jogszerű. A Kúria döntése szerint a KÖZGÉP Zrt. esetében ugyan a bizonyítékok nem voltak elégségesek, hogy egyértelműen megállapítható legyen a KÖZGÉP tudott a hamis adatszolgáltatásról, ám ez nem befolyásolja a tényt: a cég ajánlata érvénytelen volt, és nem lehetett volna velük jogszerűen szerződést kötni.



A Közbeszerzési Hatóság továbbra is fenntartja azt az álláspontját, hogy a legnagyobb körültekintéssel járt el az ügyben, a magyar törvények és jogszabályok teljes körű betartásával hozta meg döntését. A Közbeszerzési Hatóság célja, hogy a közpénzek a legátláthatóbban, a magyar közbeszerzési törvények és jogszabályok teljes körű betartásával valósuljanak meg. Ebben az esetben sem történt ez másként. A bíróság két pontban is helyben hagyta a Közbeszerzési Döntőbizottság jogszerű döntését.



A KÖZGÉP Zrt. nem először vét a közbeszerzési törvények ellen, jelenleg is el van tiltva a közbeszerzésekben való részvételtől. A Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jogerős ítélete alapján a KÖZGÉP Zrt. 2017. június 28. napjáig nem vehet részt egyetlen közbeszerzési eljárásban sem.