Magyarország-EU-évforduló

Országszerte programokkal ünnepelik az Európa-napot

Országszerte színes Európa-napi programokkal, nyereményjátékkal várja a családokat mától május 17-ig az Európai Bizottság magyarországi képviselete, az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája és a Europe Direct tájékoztató hálózat. 2017.04.30 18:33 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fotó: Pixabay

Az ország 19 városában szervezett Európa-napi rendezvénysorozaton egyebek mellett olyan kérdésekre lehet választ kapni, hogy milyen lesz az idén 60 éves európai integráció jövője, miként ad lendületet a foglalkoztatásnak, a növekedésnek és a beruházásnak az Európai Unió, hogyan járul hozzá az EU Magyarország megújulásához, és milyen lehetőségeket kínál az idén harmincéves Erasmus+ program - olvasható az Európai Bizottságnak az MTI-hez eljuttatott tájékoztató anyagában.



Az ingyenes gyermek- és családi programok mellett az Európa-napokon a Europe Direct irodák munkatársai adnak tájékoztatást az EU-val kapcsolatos kérdésekben, legyen szó oktatásról, munkavállalásról, utazásról vagy az unió céljairól.



A programot idén is kvízek, játékok színesítik, az Európa-totót helyesen kitöltők között pedig egy négynapos, kétszemélyes máltai utazást sorsolnak ki.



A programsorozat szombaton Zalaegerszegen kezdődik, a további helyszínek pedig Pécs, Bicske, Tatabánya, Békéscsaba, Szolnok, Somoskő, Szekszárd, Budapest, Debrecen, Eger, Kecskemét, Szombathely, Szeged, Miskolc, Győr, Kaposvár, Veszprém és Nyíregyháza.



Az Európa-nap története Robert Schuman 1950. május 9-én tett nyilatkozatáig nyúlik vissza. A francia külügyminiszter olyan politikai és gazdasági együttműködést vázolt fel Európának, amely elképzelhetetlenné teszi a háborút a kontinens országai között.



Ez a nyilatkozat vezetett az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó 1957-es római szerződés aláírásához, így a mai Európai Unió megszületéséhez is. Az évfordulót az EU 28 tagállamában, valamint a világszerte megtalálható európai külképviseleteken is Európa-napként, az európai béke és egység napjaként ünneplik.