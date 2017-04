Éhezés

Akiknek még a csirkefarhátra sem telik

A kézzel vezérelt pártsajtót hallgatva, nézve, úgy tűnik, hazánkban beköszöntött a Kánaán, az ország népének az a legnagyobb gondja, hogyan költse el világszínvonalú havi jövedelmét. A Fidesz megmondóemberei hanyatló nyugatról szajkóznak, folytonosan a magyar példát emlegetik.



A Fidesz közpénzből urizáló hatalmasságai úgy hiszik, hogy amiről ők nem beszélnek, az nincs is. A papagájkommandó nem vesz tudomást a nyomorról, a szegénységről, a létminimum alatt élő milliókról. A szolgálati luxuskocsiból, a Pasa parki fényűző „kulipintyóból” minden szépnek, narancssárgának látszik. Ügyes üzletasszony feleségek, tehetős családok, gazdag barátok kölcsönei „segítenek” a „plebejusnak” füllentett kormány tagjainak abban, hogy olyan fényűzően éljenek, amilyenről az ország lakosainak a többsége még álmodni sem mer.

Sajnos, van egy másik Magyarország is. Az elesettek, a kiszolgáltatottak, a társadalom peremén élők országa. Ők azok, akiknek a Fidesz azt ígérte, „senkit sem hagy az út szélén”, a „keresztény” kormány segít abban, hogy esélyük legyen az emberi életre. Tényleg teljesítette a Fidesz a választási ígéretét. Nem hagytak senkit az árok partján; belerúgták az embereket, páros lábbal, cinikusan, gátlástalanul. Halvány reménye sincs sok millió magyarnak arra, hogy emberhez méltóan élhessen.



A debreceni szocialisták – a több mint öt éves hagyománynak megfelelően – április utolsó vasárnapján is meleg ebéddel vendégelték meg a Petőfi téren nehéz sorsú, rászoruló embertársaikat. A sorban mint több mint fél évtizede mindig – most is – rengetegen álltak. Nagyon sokan már több mint két órával előbb a téren várták, hogy enni tudjanak vasárnap. Valamennyien szomorú szemű, megtört emberek. Közöttük számosan voltak a kisnyugdíjasok, akiknek bizony még a csirkefarhátra sem telik, a rezsi kifizetése után ételre már nem mindig futja. Sajnos, most is többen voltak kisgyermekkel. Sokan rokkantkocsival érkeztek.

Az ételosztáson jóval több mint 150 adag ebédet osztottunk ki. Tudjuk, amit teszünk, attól még nem szűnik meg az éhezés, a szegénység Ennek ellenére, hisszük, hogy van értelme annak, amit csinálunk. Ma legalább százötven, cívis városban élő család számára szerezhettünk egy csöpp örömet, talán szebbé tettük a vasárnapjukat. Hiszen számukra a vasárnap is csak egy olyan nap, amikor nincs mit enni.



A következő ételosztásra május 28.-án, a hónap utolsó vasárnapján kerül sor.

Madarasi István, az MSZP Debrecen városi elnöke