Török Gábor: Az ellenzék megnyerhetné a választást, ha...

Fotó: Végh László / Magyar Nemzet

A CEU-ügy berobbantása politikai hiba volt, ám a tüntetések mindaddig nem jelentenek veszélyt a Fidesz győzelmére, amíg a párt legalább kétmilliós biztos tábora olvadni nem kezd – mondta Török Gábor a Magyar Nemzetnek adott interjúban.

A legfontosabb kérdés a magyar politikában jelenleg az Oroszországhoz fűződő viszony. Ha 2018-ban az ellenzék úgy tudná feltenni a kérdést, hogy Moszkva-e vagy Brüsszel, és bele tudná szorítani a kormányzó pártot az oroszbarát szerepbe, alighanem győzhetne, ám ehhez Orbán Viktornak is lesz egy-két szava. Török Gábort arról is kérdezték, mire számíthatunk 2022-ig, ha egy év múlva újra a Fidesz győz.



– CEU-ügy, utcai tüntetések, jobboldali értelmiségiek nyíltan vállalt kiábrándulása… Elkezdődött valami, és olyasmi történik az utóbbi néhány hétben, amire a kormányzat nem számított. Balog Zoltánt idézve túltolták-e a biciklit, vagy mint az elmúlt évben általában, Orbán Viktor továbbra is biztos kézzel tartja a kormányt?

– Először azt kellene felfejteni, hogy ami most történt, miért történt, és utána megnézni, milyen hatással járt ez a politika szereplőire. Az asztalon lévő értelmezésekkel némileg vitatkozva azt gondolom, hogy a Fidesznek egyetlen célja van a választásokig hátralévő egy évben: eltölteni az időt. Nem szeretem a politikai elemzésben a focis hasonlatokat, de így talán jobban érthető: a nyolcvanadik percben járunk, az egyik csapat vezet kettő nullára, és bár a támadás látszatát mímeli, nem a gólszerzés a célja, hanem az időhúzás. A Fidesz minden lépése erre irányul.



– Mennyire bombabiztos ez a bázis? A migránsozással, a sorosozással sokáig egyben tartható? Nem jön el a pillanat, amikor ez a politikai stratégia unalmassá válik?

– Azt javaslom, ne becsüljük alá a Fidesz kommunikációs teremtőerejét. A sorosozás is remekül működik. A helyzet az, hogy ha a Fidesz és személyesen Orbán Viktor valamit sokszor elmond, képes befolyásolni a szavazók gondolkodását. Személyes tapasztalatom, hogy a Fidesz-szavazók nem kis része most már minden ellenséget Simicskával és Sorossal képes azonosítani. Persze hiba azt gondolni, hogy a kétmilliós tábor minden tagja ugyanúgy gondolkodik, és megszólításuk felfűzhető ugyanarra a logikára. Megvan a lemorzsolódás veszélye, és bár erről konkrét kutatások nem állnak rendelkezésemre, gyanítom, hogy van kiáramlás a Fidesz-táborból. Ám van utántöltés is, mégpedig a Jobbik irányából. Ezért nem látszik lényeges változás a Fidesz népszerűségében: van, aki megy, de jönnek helyettük mások.