Felsőoktatás

A magyar egyetemek lecsúsznak, a magyar diákok elhúznak

A legfrissebb, 2015/2016-os félévre vonatkozó számokból az derül ki, hogy 2012 és 2015 között az öt legfontosabb célországban 40%-kal nőtt a magyar diákok száma – írja a 444.hu.

Angliában 3 év alatt 66, Németországba 38, Ausztriában 17 százalékkal nőtt a magyar diákok száma a 2012-es szinthez képest. A legnagyobb megugrás Hollandiában volt, 89 százalék. De a kifejezetten drágának számító, és messze lévő Egyesült Államokban is 38 százalékkal nőtt a magyar diákok száma.



Ha csak az uniós országok közti mozgást látjuk, akkor az Eurostat adatai alapján már 2012-ben is 9,7 ezer magyar diák tanult más országban. Azóta pedig dinamikus volt a bővülés, ezért nagyon konzervatív becsléssel is inkább 12 ezer magyar tanulhat más országban – és ebbe még az Egyesült Államokban és Svájcban tanuló legalább ezer diákot nem is vettük bele.

A tandíjak mellett azonban más okuk is lehet a magyar diákoknak külföldre menni: a színvonal csökkenése. Ezt elég nehéz megfogni, és tudományos cikkek sokaságát lehetne erről írni. Bevett szokás azonban a Shanghai 500 toplistát figyelembe venni, ami a világ legjobb 500 egyetemét rangsorolja. 2016-ra sikerült oda eljutni, hogy már egyetlen magyar egyetem sem szerepel ezen.

Magyarországnak nem csak a csökkenő lakossággal, hanem a megfelelően képzett munkaerő hiányával is meg kell küzdeni, ami nem túl rózsás jövőkép – írja cikkében Bucsky Péter, a 444.hu munkatársa.