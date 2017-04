Kultúra

Nemzetközi filmfesztivált rendeznek Komlón

Hét Domb Filmfesztivál néven rendeznek nemzetközi filmes seregszemlét Komlón, az eseményre szeptember 18. és 24. között kerül sor a baranyai városban. 2017.04.30 10:04 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Komló az elmúlt két-három évben fesztiválvárossá vált: a Komlói Napok, a Komlói Amatőr Színházi Találkozó, a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál mellett immár filmfesztiválnak is otthont ad - mondta Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár a fesztivál pénteki pécsi sajtótájékoztatóján. Hozzátette, hogy a kultúrában való ilyen részvétel bizonyíték a város elmúlt hét évben történt megújulására.



Szavai szerint a hét dombra épült Komlót 2010 előtt inkább a nehézipari létesítmények bezárása miatti szürkeség, csüggedtség, elvándorlás, lemondás, eladósodás jellemezte, "azóta az emberek újra felemelték tekintetüket", megkeresték, miként lehet közösségekbe integrálódni, számos fejlesztésnek köszönhetően pedig megújultak útjaik, tereik, oktatási és kulturális intézményeik.



A politikus megjegyezte, hogy a kulturális államtitkárság, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, továbbá a helyi önkormányzat által is támogatott filmfesztivál költségvetése 15-17 millió forint lesz, amely jó példa arra, hogy nem feltétlenül van szükség százmilliókra magas színvonalú események lebonyolításához.



Polics József (Fidesz-KDNP), Komló polgármestere arról szólt, hogy a város költségvetési helyezte stabil, a kormányzati támogatást ugyan nem nélkülözve, de "több éves, évtizedes böjt után", a kórusmuzsika és az amatőr színjátszás mellett teret tud adni filmesek bemutatkozásának is, amire van igény a városban.



Magyar Ferenc operatőr, fesztiváligazgató közölte: az eseményen a felnőtt alkotók dokumentum, animációs, ismeretterjesztő, kisjátékfilm, nemzetközi és egyéb kategóriában, a 10 és 18 év közötti diákok további öt kategóriában versenyeznek, nevezni május 31-ig lehet. A filmeket a Sára Sándor, Rófusz Ferenc, Ternovszky Béla alkotta zsűri értékeli, a kategóriák győzteseit 200 ezer, a fesztivál fődíjasát egymillió forinttal jutalmazzák - tette hozzá.



Karagity István, a fesztivál szóvivője a kísérőprogramokról elmondta, hogy a pécsi Total Art Nemzetközi Művészeti Egyesület az animációsfilm-készítéshez használt eszközökből rendez kiállítást, valamint interaktív foglalkozásokon avatja be az érdeklődőket a rajzfilmkészítés rejtelmeibe. A Macskafogó című filmet ezúttal a rendező, Ternovszky Béla kommentárjával láthatja a közönség - közölte.



A szóvivő hozzáfűzte, a bírálók a résztvevő filmesekkel kerekasztal beszélgetésen is értékelik az alkotásokat, amelyeket a szervezők reményei szerint műsorukra tűznek a helyi televíziók.