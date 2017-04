Prevenció

Művészetterápia, mint a leszoktatás módszere

A mai fiatal nemzedék között sokkal gyakrabban találkozunk szenvedélybetegekkel, akik hamar rabjaivá válnak a drogoknak, alkoholnak, vagy éppen a cigarettának. De mégis mit tehetünk ennek megelőzése érdekében? 2017.04.30 09:37 ma.hu

Fotó: Reuters/Steve Dipaola

Komplex megelőzési és gyógyító program indult "Mondj nemet!" címmel 20 évvel ezelőtt: idén a jubileum alkalmából A művészetterápia szerepe a prevenciós munkában címmel rendeztek konferenciát.



Gábor Ilona, a Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház igazgatója a Kossuth Rádió Napközben című műsorában elmondta: a rendezvénynek azért a művészetterápia volt a fő iránya, mert 20 éve egy művészetterápiás sorozatból indult el a komplex prevenciós program, és ennek azóta is folyamatosan része ez a módszer. Az önkormányzat támogatásának köszönhetően jelenleg már egy prevenciós ifjúsági műhely áll rendelkezésre, ahol a művészetterápia eszközeivel foglalkoznak a fiatalokkal teljesen ingyenesen - tette hozzá.



Antalfai Márta művészetterapeuta, klinikai szakpszichológus, művészet- és meseterapeuta arról beszélt, hogy a tapasztalat szerint az alkotásnak nagy szerepe van a megelőzésben, illetve abban, hogy a függők más útra térjenek - hangzott el a Kossuth Rádió, Napközben című műsorűban.



"Az alkotás a bennünk rejlő kreativitásra alapul, a művészetek bármely ága is a belső alkotó erő kibontakoztatására épül" - fogalmazott. Hozzátette: a művészetterápia lényege, hogy megmozgatja a belső fantáziát, és a bennünk rejlő energiákat pozitív irányba fordítja. A legnagyobb önpusztító erő az, amikor ezek az energiák nincsenek kihasználva pozitív értelemben.A függőség pedig szertől függ, de még egy kapcsolatban is ki lehet függőséget alakítani, amely káros - emelte ki a szakember, hozzátéve, hogy egy agyagszobor, montázs elkészítésében az illető saját művével kerül kapcsolatba a szer helyett, saját magával munkálkodik egy festmény vagy szobor elkészítése során, mely fantáziájára épül - fogalmazott. A művészet önállóságra ösztönöz, a mű pedig tükröt tart elé, és később is meg tudja az tekinteni - fűzte hozzá.



A szerhasználók, szenvedélybetegek sokszor azért fordulnak ezekhez az eszközökhöz, mert rossz lelkiállapotban vannak, sok negatív élmény érte őket, ám ha a belső érzéseket kreatív formában kifejezi, megjeleníti, akkor megszabadulhat a nyomasztó érzésektől - magyarázta Antalfi márta.



Gábor Ilona azt is elmondta, hogy egy komplex szakmai csapat dolgozik a felvilágosító programon.



Jelenleg egy 3 órás komplex foglalkozást tartanak, amelynek egyik része, hogy azoknak a fiataloknak, akikhez eljutnak - jellemzően 5-8-dik osztályos felső tagozatos, valamint középiskolai 9-12 évfolyamos diákokról van szó - felvilágosító előadást tartanak.



Ennek lényeges eleme, hogy korrekt információkat adjanak, valamint tévhiteket oszlassanak el, és ezzel segítsék a döntést, hogy a fiatalok tudják, miért mondanak nemet, vagy ha a használat mellett döntenek, tudják, mire vállalkoznak - magyarázta Gábor Ilona, kiemelve, hogy többek között ad