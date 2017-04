Diákolimpia

Az Eb-bronzérmes Dévai Boglárka is indul a Torna Diákolimpián

A hétvégén vette kezdetét a Torna Diákolimpia, melynek a budapesti Tornacsarnok ad otthont, ahol a kolozsvári Európa-bajnokságon ugráson bronzérmet szerző Dévai Boglárka csapatban és egyéniben is indul. 2017.04.30 08:23 ma.hu

Fotó: The Gymternet

A Magyar Diáksport Szövetség által szervezett Diákolimpia idén különösen nagy jelentőséggel bír, ugyanis az esemény 30. alkalommal kerül megrendezésre. A Torna Diákolimpiát két hétvégén, április 29.-30. és május 6.-7. rendezik a budapesti Tornacsarnokban több korosztályban, csapatban és egyéniben. Az ugrásspecialista Dévai Boglárka a Szombathelyi Nagy Lajos Gimnáziumot képviseli, április 30-án, vasárnap csapatban, majd a következő hétvégén, május 7-én, vasárnap egyéniben mind a négy szeren bemutatkozik.



Dévai Boglárka szerint, "ezen a hétvégén lesz a csapatverseny, öten vagyunk egy csapatban, igazából a csapatversenyre nem fektetek olyan nagy hangsúlyt, mert előírt gyakorlatokat kell bemutatni, és semmilyen szaltós, nehéz elemeket nem kell csinálni. Az egyénire a napokban még gyengébb elemeket csinálok így az Eb után, hogy visszarázódjak, ugyanis most egy pár napig nem edzettem, de természetesen szeretném azokat a gyakorlatokat bemutatni, amelyeket az Eb-n is csináltam. Azzal, hogy Diákolimpián szerepelek, az iskolámat képviselem, és szeretnék a sulinak is jó eredményeket szerezni. Igazából nem tudom, hogy kik fognak indulni az élversenyzők közül, de természetesen szeretnék jól szerepelni."