Időjárás

Megkönyörülnek rajtunk az égiek - napsütéses napokra készülhetünk

Fotó: Pixabay

Vasárnap délelőtt a Dunántúlon sok napsütésre van kilátás, és a középső tájakon is előbukkan hosszabb-rövidebb időre a nap. Északkeleten, keleten azonban erősen felhős lesz az ég, errefelé helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat.



Délután északkeleten, keleten továbbra is sok felhő lesz az égen, máshol a változóan gomolyfelhős időben több órára kisüt a nap. Eső, zápor az északkeleti határ közelében fordulhat elő. Az északi, északkeleti szél a Tiszántúlon megélénkül, erős lökések is ehetnek, máshol mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 11, 18 fok között alakul.



Hétfőn a változóan felhős időben hosszabb-rövidebb napos időszakokra van kilátás. Csapadék általában nem alakul ki, legfeljebb helyenként fordulhat elő egy-egy futó zápor. Mérsékelt lesz a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19, 24 fok között alakul.