Sajtóhelyzet

A MÚOSZ álláspontja a sajtó helyzetéről

Két mértékadó nemzetközi rangsorban is hátrébb szorult a magyar sajtó az elmúlt évben: a Riporterek Határok Nélkül és a Freedom House is aggasztó visszalépést lát a hazai nyilvánosságban, utóbbi szerint az EU-ban Magyarországon a leggyengébb a sajtószabadság. A MÚOSZ szerint a helyzet súlyos, a sajtó alkotmányos működésének helyreállításához a médiaszabályozás gyökeres átalakítására van szükség.



Kormánybefolyás alá került a második legnagyobb kereskedelmi televízió, az egyik leglátogatottabb hírportál és a legnagyobb múltú gazdasági hetilap, a miniszterelnök családjával üzleti kapcsolatban álló oligarcha érdekeltségei szerezték meg a megyei lapok többségét, bezárták az ország vezető politikai napilapját – ezek voltak a legfontosabb változások tavaly a magyar sajtóban. Az átalakulást a nyilvánosság helyzetével foglalkozó nemzetközi szervezetek nem értékelhették másként, mint a magyar sajtószabadság drasztikus visszaeséseként. A Riporterek Határok Nélkül friss jelentése szerint Magyarországon a sajtó helyzete „problémás”, a Freedom House szerint pedig a magyar média immár csupán a „részben szabad” kategóriába tartozik, és a legalacsonyabb sajtószabadság-indexszel rendelkezik az egész EU-ban.



A Freedom House az okok között az első helyen a kormányközeli médiastruktúrák kiépülését nevezi meg (külön kiemelve a Népszabadság elhallgattatását), jelezve, hogy a magyar példát követi a legnagyobb visszaesést produkáló Lengyelország is. Az is kiderül az összeállításból, hogy 2010-ig volt szabad besorolású a sajtónk, az új médiaszabályozás hatására pedig trendszerű, folyamatos visszalépés következett be.



A Magyar Újságírók Országos Szövetsége szerint ideje kimondani, hogy a hatályos médiaszabályozás alkalmatlan a média szabad működésének garantálására, a médiahatóság pedig képtelen volt a nyilvánosság és a demokrácia szempontjából hátrányos politikai beavatkozások és tulajdonosi koncentrációk megakadályozására. A jelenlegi állapot nem felel meg a sokszínű és szabad tájékoztatás alkotmányos követelményének: a sajtó helyzetének rendezéséhez elengedhetetlen a médiaszabályozás gyökeres, a sajtószakmai szervezetek bevonásával történő átalakítása.