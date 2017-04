Politika

Juhász Péter bedobta a törölközőt: lemondott a belvárosi képviselői tisztségéről

hirdetés

MTI Fotó: Marjai János

Lemondott a belvárosi képviselői tisztségéről Juhász Péter, a jövőben kizárólag a pártelnöki teendőire akar koncentrálni, ezért adja át a képviselői helyét az V. kerületben – mondta el az Együtt elnöke az Indexnek.



Juhász már korábban is utalt arra, hogy gondolkozik a belvárosi lemondásán. Mivel a baloldali listáról jutott be, nem kell időközi választást rendezni, utódja az Együtt helyi politikusa, Nádas Ágnes lesz – teszik hozzá.



Juhász szerint a belvárosi ingatlanügyekről „nem lehet több bőrt lehúzni”. Azt mondta, hogy a korrupció feltárásához nem a képviselői tisztsége révén jutott, „az ügyekre eddig is a lakók hívták fel a figyelmemet, és ez ezután is változatlan, mindenki számára elérhető a személyes telefonszámom”.



Hozzátette, „már megmutattam, hogy működik ez a korrupt fideszes rendszer, ma az a feladatom, hogy mindenütt az országban megmutassam, ezzel erősítsem az Együttet, és hogy új alternatívát kínáljak a választóknak”. Juhász azt ígérte, hogy Orbán fütyülését is folytatni fogják.



A párt Áder János ellen is szervez egy hangos megmozdulást: Juhász Péter Facebook-oldalán közölte, hogy a párt Áder János elnöki beiktatása alatt, május 8-án a Kossuth téren hangos üzenetekkel fog tiltakozni.



„A te hangodtól is zeng majd az Országház, ha felveszel egy rövid, egy-két perces üzenetet, és elküldöd nekünk” – írták, hozzátéve: ott leszünk az eskütételkor, és hangszórón keresztül eljuttatjuk neki üzeneteinket.