A Médiatanács szabálysértés miatt, félmillió forintos bírsággal sújtotta Andy Vajna tévéjét

hirdetés

MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

A médiaszolgáltató nem vette figyelembe a jogszabályi előírásokat, amikor ugyan a műsorszám elején felhívta a figyelmet a termékmegjelenítésre, de a médiatörvény előírásaival szemben a műsorban a Bref egy termékét indokolatlan hangsúllyal szerepeltette. A csatorna ezzel egyidejűleg a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvény (médiaalkotmány) rendelkezését is megszegte, amely rögzíti, hogy a támogatott médiatartalom nem ösztönözhet vagy hívhat fel a támogató termékének beszerzésére. A testület a médiatörvény megsértéséért 220 ezer forintos, a médiaalkotmány be nem tartásáért 280 ezer forintos bírságot szabott ki a csatorna üzemeltetőjére, figyelembe véve, hogy ezeket a törvényi előírásokat a szolgáltató korábban már több alkalommal is megsértette.