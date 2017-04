Leggazdagabb magyar

Számítások szerint jövőre Mészáros Lőrinc maga mögé utasíthatja Csányi Sándort, az OTP Bank vezérigazgatóját

Az ország gázszerelője óránként 11 millió forintot keres, egy gazdasági portál számításai szerint, ha ez a tendencia folytatódik, akkor 2018-ban Mészáros lesz a leggazdagabb magyar. 2017.04.29 13:59

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A magyar gazdaságtörténetben példátlan méretűnek számító gazdagodást könyvelhetett el az elmúlt években Mészáros Lőrinc. Ezzel a teljesítménnyel egy év alatt a 31-ből az 5. leggazdagabb magyar lett, megelőzve ezzel mások mellett Széles Gábort, Simicska Lajost és Andy Vajnát is. Bár Mészáros Lőrinc főként közbeszerzésekből növelte vagyonát, a Miniszterelnökséget vezető miniszter ennek nem tulajdonított különösebb jelentőséget. Lázár János a szokásos csütörtöki Kormányinfón kijelentette: „ennek a listának a hitelességét mindig kétségbe vontam, hiszen azt gondolom, hogy az ország leggazdagabb embereinek egy jó része nincs a listán rajta.” A miniszter azt nem részletezte, hogy kikre gondol. A leggazdagabb magyarokról szóló kiadvány főszerkesztője is példátlannak nevezte Mészáros Lőrinc gyarapodását. Szakonyi Péter az Egyenes Beszéd című műsorban azt mondta, hogy, ha a felcsúti polgármester ebben az ütemben gazdagodik, akkor jövőre letaszítja trónjáról az évek óta első helyen álló Csányi Sándort. Mészáros Lőrinc érdekeltségei szinte az egész országot behálózzák. Megjelent a szállodaiparban, lapkiadókban, de növelte ingatlanos és építőipari cégeinek számát is. A legnagyobb érdeklődést azonban a Balaton-parti befektetések iránt mutatta.