Közbiztonsági és bűnmegelőzési tanács alakul a fővárosban

2017.04.29 03:30 MTI

Létrejön a Fővárosi Közbiztonsági- és Bűnmegelőzési Tanács (FKBT) - jelentették be a polgárőrség nemzetközi konferenciáján Budapesten pénteken, ismertetve az alapítók szándéknyilatkozatát.



A szervezetet Hatala József, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke, Kocsis Máté fővárosi önkormányzati és rendészeti tanácsnok, józsefvárosi polgármester, Bucsek Gábor fővárosi rendőrfőkapitány, Varga Ferenc, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője és Kardos Pál, a Budapesti Polgárőr Szövetség elnöke alapítja - jelentették be.



A tanács a fővárosi bűn- és baleset-megelőzés, valamint a katasztrófavédelem területén dolgozók szakmai fórumaként akar működni, céljának tekinti Budapest közbiztonságának, a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítását.



A Budapesti Polgárőr Szövetség szervezésében A társadalmi bűnmegelőzés nemzetközi és gazdálkodási sajátosságai címmel megrendezett kétnapos nemzetközi konferencián a résztvevők arra keresnek választ, milyen eszközökkel fejleszthető Magyarországon a társadalmi és vállalati felelősségvállalás, milyen formában vonhatóak be a fiatalok a bűnmegelőzésbe. A tanácskozáson a hazai kormányzati és fővárosi rendészeti szakmai szervezetek, civil- és gazdasági szervezetek képviselői mellett a Kárpát-medencei Polgárőr Szövetségek Fórumának több tagja is részt vesz, valamint az Amerikai Egyesült Államokból, Kanadából, az Egyesült Királyságból, Észtországból, Ciprusról, Ukrajnából, Izraelből és Írországból is érkeztek előadók, vendégek.



Kocsis Máté köszöntőjében - amelyet távollétében a tanácskozás levezető elnöke ismertetett - azt hangsúlyozta: az Európai Uniónak és Magyarországnak is egészen új kihívásokkal kell szembenéznie a migrációs nyomás miatt. Hozzátette: a rendfenntartó erők számára egy teljesen új típusú feladatról van szó, amelynek során derekasan helyt álltak és mind a magyar rendőrség, mind a polgárőrség egész Európa számára példát mutat.



Józsefvárosról szólva azt hangsúlyozta, hogy a sokáig csak "nyócker" néven emlegetett kerületet a bűnözés melegágyaként tartották számon, az 1956-os forradalom és szabadságharcban betöltött különleges szerepe miatt ugyanis a kerületet a szocialista-kommunista hatalom évtizedekig tudatosan kihagyta az újjáépítésekből, szemet hunyt a bűnözés, a prostitúció és a drogkereskedelem felett, a lakóközösséget pedig hagyta elgettósodni. Ezt az időszakot lezárva az önkormányzat meghirdette a Józsefváros újjáépül programot, amivel párhuzamosan a közbiztonságot is növelték, a rendőrség létszámát bővítették, a szervezetet anyagilag is megerősítették, emelték a közterület-felügyelet létszámát, újjászervezték a polgárőrséget, továbbá kerületőröket és parkőröket is alkalmaznak.

Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke előadásában arról beszélt, hogy aranykorát éli a polgárőrség. Felidézte: a negyedszázada megalakult polgárőrség civil szervezet volt, önszerveződéssel jött létre, az emberek saját akaratukból vállalták a szolgálatot. Pártsemleges és politikamentes szerveződésként a polgárőr-egyesületek a közjót szolgálták, a lokálpatriotizmus kialakulását is segítették.



Emlékeztetett ugyanakkor arra is, hogy a 2008-2009-ben pártokhoz kötődő félkatonai szervezetek jelentek meg, amelyek valójában álcivil szervezetek voltak és a rendészeti szervek is szabadcsapatokként tekintettek rájuk. Működésüket félelemkeltő bűnmegelőzésnek titulálta a polgárőrség vezetője, aki ennek az időszaknak a lezárásaként említette az új polgárőrtörvényt, amely monopolhelyzetbe hozta a polgárőrséget és a civil szervezetek közül egyedül nekik biztosította ezt a tevékenységet.



A törvény értékelése szerint speciális szervezetté, kamarai jogállású köztestületté tette a ma már több mint 60 ezres tagságú, 2040 egyesületből álló szervezetet, előírta számukra a kötelező tagságot, a rendőrséggel való együttműködést, az Országgyűlés szakbizottsága előtti éves beszámolási kötelezettséget, valamint azt, hogy a parlament törvényben határozza meg költségvetési támogatásukat.



Túrós András szerint a polgárőrség nemzeti értéket hordozó speciális civil szervezetté vált, közbiztonsági kincs lett.



Bucsek Gábor, Budapest rendőrfőkapitánya a rendőrség és a polgárőrség jó kapcsolatát hangsúlyozta. Felidézte: amikor Budapestre tömegével érkeztek az illegális bevándorlók, összefogásra volt szükség a két szervezet között, hogy a főváros közbiztonságát garantálni tudják, ami az állampolgárok és az önkormányzatok visszajelzései alapján sikerült.



A mindennapokról szólva azt emelte ki, hogy a kerületi kapitányságokon heti értekezleteken határozzák meg a következő egy hét fontosabb feladatait, ebbe a munkába a polgárőröket is bevonják, ma már rendszerszintűen összehangolják a két szervezet közterületi megjelenéseit.



James F. Albrecht, a Pace University professzora, aki korábban New York kapitányságvezetője volt, előadásában ígéretesnek nevezte a polgárőrség magyar modelljét. Hangsúlyozta: az Egyesült Államokban már tinédzserkorban megismertetik a diákokkal a rendőri munkát, nyári táborokat, sporteseményeket szerveznek annak érdekében, hogy az első élményük a rendőrséggel pozitív legyen. A bizalom légkörét az egyházak segítségével is igyekeznek erősíteni. A professzor fontosnak és szükségesnek, a közbiztonságot növelőnek nevezte a rendőröket segítő önkéntesek munkáját, akik egyébként az Egyesült Államokban - területi alapon - eltérő jogosítványokkal rendelkeznek.