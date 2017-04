Nemzeti Konzultáció

Országjárásba kezd a Fidesz

Hidvéghi Balázs, a kormánypárt kommunikációs igazgatója kifejtette: a következő három hétben valamennyi választókerületben, 120-130 helyszínen lesznek nyilvános fórumok, ahol szeretnék minél emberrel megvitatni a kormány álláspontját a szuverenitási kérdésekben és támogatást kapni ahhoz a politikához, amit a kormány és a miniszterelnök képvisel.



Mint mondta, az Állítsuk meg Brüsszelt! című konzultáció egytől egyig a döntések magyar kézben tartásáról szól, értékelése szerint az elmúlt időszakban komoly támadások érték a nemzeti önrendelkezést a büsszeli bürokrácia részéről. Brüsszel minden fronton a központosítást erőlteti, míg a Fidesz az önrendelkezés pártján áll - szögezte le.



A kormánypárti politikus azt is hangsúlyozta: erős Európát szeretnének, az unió pártján állnak, és olyan közösségben hisznek, amely önálló nemzetek Európájaként tud működni.



Hidvéghi Balázs azt is közölte: a kormány tájékoztatása szerint eddig több mint félmillió válasz érkezett vissza a nemzeti konzultáción. Az íveket megköszönte és arra bíztatott, hogy május 20-ig minél többen nyilvánítsanak véleményt.



Dunai Mónika, a Fidesz országgyűlési képviselője a tájékoztatón arra szólította fel az MSZP országos vezetőségét - köztük Molnár Gyulát és Botka Lászlót -, továbbá a budapesti elnököt, Kunhalmi Ágnest hogy határolódjon el a józsefvárosi elnökhelyettes nőgyalázó bejegyzésétől és zárják ki őt a pártból.



Camara Bereczki Ferenc Miklós szocialista politikus a VIII. kerületi időközi önkormányzati képviselő-választás után üzent Facebook-oldalán Kocsis Máté (Fidesz-KDNP) polgármesternek és a győztes jelöltnek, Sántha Péterné (Fidesz-KDNP) alpolgármesternek.



Dunai Mónika elmondta: a budapesti MSZP-s vezető nemi erőszakkal fenyegette, obszcén, trágár, az emberi méltóságot sértő szavakkal illette a fideszes képviselőnőt, s olyan dallal üzent neki, amelyet Pityinger László, azaz Dopeman, a baloldali jelölt maga írt. Ilyen mélyre politikai kampányban még senki nem süllyedt 1990 óta - jelentette ki.



A fideszes politikus egyúttal úgy vélte: az MSZP csak szelektíven harcos, ha nők elleni erőszakról van szó; ha érintettek, akkor nem emelnek szót ilyen ügyben.



Hidvéghi Balázst kérdezték arról, hogy a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) Jövőkép programot indít, hogy feltárja és összegezze a felsőoktatás területén jelentkező feszültségeket, problémákat. Helyesnek nevezte a konzultáció kezdeményezését és jelezte: a kérdéseket a felsőoktatási kerekasztal is hivatott megvitatni.



A miniszterelnök szerdai brüsszeli látogatását firtató kérdésre azt felelte: Orbán Viktor kiállt Magyarország érdekében és megvédte az országot a támadásoktól. Hozzátette: a vita nem a CEU-ról, hanem az önrendelkezésről és az azzal összefüggő bevándorlásról szólt.

A kommunikációs igazgatót faggatták a pártok támogatottságáról is. Úgy reagált: az arányok stabilizálódnak, nem lát semmi új tendenciát, ami aggodalomra adna okot.