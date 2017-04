Időjárás

Kettészakad az ország időjárása: 20 fokos különbség is lehet a keleti és a nyugati országrész között

Akár 20 fokos különbség is lehet a keleti és a nyugati országrész között - hívta fel a figyelmet szerdán Facebook-oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Szerdán országszerte sok napsütés várható, Északnyugaton és a Nyugat-Dunántúlon lehet felhősebb, borúsabb az ég. A Dunántúlon, valamint a Duna-Tisza közén több helyen gyenge eső, zápor is lehet. A Dunántúl nyugati területein viharossá fokozódhat a szél is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19-25 fok között alakul. Késő estére 13-18 fok közé hűl le a levegő.

A meteorológiai szolgálat azt írta: az országtól nyugatra húzódó hosszú frontrendszer csak nagyon lassan közelít a Kárpát-medence felé. Csütörtökön a hideg levegő az alacsony légrétegekben már beszivárog az Észak-Dunántúlra; abban a térségben felhős, esős idő várható, és a hőmérséklet csaknem a hajnali minimum értékek körül "konzerválódik". Ezzel szemben az ország keleti felére délies áramlással még meleg levegő érkezik, ott a több órás napsütés és az élénk szél hatására több helyen 25 fok köré melegedhet fel a levegő.

A két véglet közt a középső területeken változó felhőzetre, és főként délután záporokra, zivatarokra is számítani lehet - írta a meteorológiai szolgálat.

Az előrejelzés szerint csütörtökön is többfelé lesz erős a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet északnyugaton 6-8, másutt 8-13 fok között alakul. A nappali maximumok a Dunántúl északnyugati felén már csak 8-13, az Alföld délkeleti részén még 22-25 fok között alakulnak.