Egy nap alatt 67 ezer konzultációs ív érkezett vissza

2017.04.25 14:10 MTI

Egyre többen vesznek részt a nemzeti konzultációban, egyetlen nap alatt 67 ezer konzultációs ív érkezett vissza a kormányhoz - tájékoztatta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kedden az MTI-t.



Dömötör Csaba elmondta: a postán visszaküldött kérdőívek száma ezzel a 330 ezret közelíti, csaknem 50 ezren pedig az interneten mondták el véleményüket.



A kormány megítélése szerint a magas és egyre növekvő részvétel hátterében a Magyarország és a magyar bevándorláspolitika elleni felfokozott támadások állnak - mondta az államtitkár. Hozzátette, hogy az elmúlt időszakban Magyarország "Brüsszel és a Soros-szervezetek célkeresztjébe került", soha nem látott nyomás alá helyezték Magyarországot. Dömötör Csaba szerint a magyar emberek megértették, hogy a nemzeti konzultáción való részvétel minden eddiginél fontosabb.



A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára a kormány nevében köszönetet mondott mindazoknak, akik már az első napokban kitöltötték a kérdőívet. Dömötör Csaba szerint az, hogy a részvételi hajlandóság folyamatosan növekszik, azt jelzi, hogy a magyar családok is jól tudják, a konzultáció kérdései a "nemzeti függetlenséget érintik", így nem értelmezhetőek pusztán pártpolitikai véleménykülönbségek mentén.



Ez a konzultáció most olyan ügyekről szól, amelyekben a kormánynak egyértelmű álláspontja van - rögzítette az államtitkár, kifejtve: szeretnék hazai kézben tartani az adók, a bérek és energiaárak meghatározását, miközben meg kell állítani az illegális bevándorlást. Emellett nagyobb átláthatóságot szeretnének a külföldről pénzelt aktivisták ügyében. Aki részt vesz a konzultációban, támogatja a kormányt ezekben a küzdelmekben - mondta Dömötör Csaba.



Az államtitkár kitért arra is, hogy az ellenzék részéről érkező támadások hasonlóak az őszi népszavazás során tapasztaltakhoz: vitatják a felvetéseket, de közben pár napja megszavazták az Európai Parlament betelepítést szorgalmazó állásfoglalását. Ez a brüsszeli jelentés még a határzárat is felszámolná - mondta Dömötör Csaba, aki szerint nem véletlen, hogy ezen a héten több fórumon is támadják majd Magyarországot Brüsszelben.



A kérdőívek kézbesítése május második hetéig zajlik. A válaszborítékokat május 20-ig lehet postára adni - emlékeztetett az államtitkár.