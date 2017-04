Közfoglalkoztatás

BM: jövőre 200 ezer alá csökkenhet a közfoglalkoztatottak száma

A tárca szerint új tevékenységekre, valamint a kis méretekben hatékony programok kiterjesztésére is szükség van a közfoglalkoztatottak támogatása érdekében. 2017.04.25 13:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Idén év végére 210 ezerre, jövőre pedig 190 ezerre csökkenhet a közfoglalkoztatottak átlagos létszáma - mondta Réthy Pál, a Belügyminisztérium (BM) közfoglalkoztatási és logisztikai főosztályának vezetője kedden Budapesten.



A főosztályvezető az Országgyűlés vállalkozásfejlesztési bizottságának ülésén közölte: a Belügyminisztérium szerint 2020-ban 150 ezerre csökkenhet a közfoglalkoztatottak száma. Hozzátette, hogy - az eddig működő programtípusok mellett - új tevékenységekre, valamint a kis méretekben hatékony programok kiterjesztésére is szükség van a közfoglalkoztatottak támogatása érdekében.



Felidézte, hogy a Start-munkaerőprogram idén felhasználható előirányzata 325 milliárd forint. Hangsúlyozta továbbá, hogy a közfoglalkoztatás nem cél, hanem foglalkoztatáspolitikai eszköz, amellyel szemben elsőbbséget kell élveznie a nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatásnak, ezért a közfoglalkoztatásban dolgozók továbbjutását a nyílt munkaerőpiacra a kormány eddig is számos intézkedéssel (elhelyezkedési juttatás, munkavédelmi akcióterv, megváltozott munkaképességűek támogatása stb.) segítette.



A legfontosabb programok idén a járási startmunka (95 milliárd forint, 74 ezer közfoglalkoztatott), az országos közfoglalkoztatási programok (43 milliárd forint, 36 ezer közfoglalkoztatott) és a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (70 milliárd forint, 65 ezer közfoglalkoztatott) lesznek, emellett számos egyéb - többek között útépítéshez, szociális ellátáshoz, mezőgazdasághoz kapcsolódó - program is indul - ismertette. A BM főosztályvezetője hozzátette, hogy erősíteni kívánják a közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális szövetkezeteket is, foglalkoztatási képességük növelését ezért a Fókusz pályázati program keretében további támogatásokkal segítik.