Áprilisi tél

Még mindig járhatatlan a Rám-szakadék

hirdetés

Fotó: MTI

A múlt heti havazás után a pilisi turistautakat felszabadították, az Országos Kéktúra útvonala nagyjából járható, azonban a Rám-szakadék továbbra is járhatatlan - mondta el a Pilisi Parkerdő Zrt. kommunikációs előadója az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában.

Mészáros Péter emlékeztetett, 300 méter tengerszint feletti magasságban 60 centiméter csapadék hullott, a már kilombosodott fákon megült a nedves hó, ami koronatörést, ágak letörését okozta.

Közölte, múlt hét óta sokat javult a helyzet, de foltokban továbbra is van hó a magasabb területeken. A károk pontos mértékéről egyelőre nem tudott tájékoztatást adni, azok felméréséhez nagyjából két hét kell.

Jelenleg a Pilisi Parkerdő munkatársai a turistautak felszabadításán dolgoznak. A turisták valószínűleg a hét végére birtokba tudják venni a kirándulóutakat.

Mészáros Péter felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy a túrázóknak továbbra is sáros, felázott útvonalakra kell számítaniuk, ezért a megfelelő - télies - öltözet ajánlott.