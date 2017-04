Kormány vs. civilek

A Fidesz szerint a Soros-szervezetek titkolóznak a vagyonukról és az ügynökeikről

A Fidesz-frakció szóvivője szerint "ez nem pusztán kétszínű és hazug magatartás, de komolyan felvet nemzeti szuverenitási és nemzetbiztonsági kérdéseket is". 2017.04.23 15:50 MTI

A "Soros-szervezetek titkolóznak a vagyonukról és az általuk pénzelt emberekről, ügynökökről, miközben másoktól átláthatóságot követelnek, saját működésüket egyáltalán nem akarják átláthatóvá tenni" - mondta Halász János, a Fidesz parlamenti frakciójának szóvivője fogalmazott vasárnap budapesti sajtótájékoztatóján. A politikus szerint "ez nem pusztán kétszínű és hazug magatartás, de komolyan felvet nemzeti szuverenitási és nemzetbiztonsági kérdéseket is".

Halász s szerint a "Soros-hálózathoz tartozó Társaság a Szabadságjogokért és a Transparency, amely csak a nevében átlátható", valamint a Magyar Helsinki Bizottság "összehangoltan megtagadta" a Magyar Hírlap közérdekű adatigénylését.

"Azt már tudjuk, hogy iszonyatos pénzeket forgattak ezek a szervezetek, Soros György csak 2015-ben 1,2 milliárd forintot pumpált beléjük" - mondta, hozzátéve: a napilap szerette volna azt is megtudni, hogy "kik dolgoznak ezeknél a szervezeteknél, kik a tanácsadóik, kik a vezetőség tagjai, mennyi pénzt fizetnek ki nekik bérként, tiszteletdíjként, vagy költségtérítésként".

"Magyarul hányan és kik a Soros-hálózat alkalmazottai, mekkora vagyona van ezeknek a szervezeteknek, milyen befektetéseik, esetleg értékpapírjaik vannak, milyen hazai és külföldi pályázati támogatásokban részesülnek, ők kiknek fizettek és fizetnek ki támogatásokat" - sorolta, hozzátéve, ezek mind olyan kérdések, amelyekkel ezek a szervezetek "rendszeresen bombázzák a különböző magyar intézeteket, szervezeteket".

A Fidesz-frakció szóvivője szerint úgy tűnik, hogy a "Soros-szervezetek magukat egyáltalán nem szeretnék átláthatóvá tenni". "Ahogy a migránsokra, úgy magukra nézve sem tartják kötelezőnek a magyar törvényeket" - mondta, megjegyezve, hogy "ez a titkolózás sok kérdést vet fel".

Ezek a szervezetek akkora pénzügyi forrással rendelkeznek, amivel még a magyar emberek által demokratikusan megválasztott pártok sem - jelentette ki a kormánypárti politikus, aki szerint ezek a szervezetek minden erejükkel azon vannak, hogy nyomást gyakoroljanak a magyar bevándorláspolitikára.

"Tüntetéseket szerveznek és Brüsszellel együtt azt akarják elérni, hogy engedjük be a migránsokat, bontsuk le a határzárat és fogadjuk el a betelepítési kvótát" - mondta, aláhúzva, a Fidesz-frakció álláspontja szerint a magyar embereknek joga lenne tudni, hogy "ezek az ügynökszervezetek milyen külföldi pénzekből élnek, mekkora vagyonuk van, kiket pénzelnek itt Magyarországon, hogy ő általuk is nyomást gyakoroljanak a magyar kormányra és a bevándorláspolitikára.

Halász egy az elmúlt időszak tüntetéseire vonatkozó kérdésre válaszolva elmondta, ezek a demonstrációk is "azt mutatják, hogy egy működő demokráciában élünk". Fontos látni azt is, hogy létezik a tüntetéseken megfogalmazottaktól eltérő vélemény is, mint amilyet például a választáson fogalmaztak meg az állampolgárok, és amely alapján a kormány is végzi a munkáját.