Időjárás

Felhős időre számíthatunk, enyhül a szél

Fotó: MTI

Estétől a gomolyfelhők jórészt feloszlanak, de éjszaka is maradnak felhős területek, elsősorban északkeleten és a Dunántúl délnyugati felén. Jelentéktelen záporok ekkor már csak az északkeleti határ közelében lehetnek.

Hétfőn ismét gomolyfelhős időre készülhetünk, melyek főként a kora délutáni órákban akár hosszabb időre is takarhatják a napot.

Több napsütésre a Dunántúlon lehet számítani, míg záporok továbbra is északkeleten alakulhatnak ki helyenként. Hétfőn a Dunától keletre a nyugati, nyugatra pedig a délnyugatira forduló szelet már csak időnként kísérhetik erős lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +4 fok között várható, fagyra az Északi-középhegység völgyeiben, északkeleten, a Duna-Tisza köze déli részén, valamint kisebb eséllyel délnyugaton kell készülni. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 12 és 18 fok között alakul, nyugaton a magasabb értékekkel.