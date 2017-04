Felsőoktatás

Visszavonják hat külföldi felsőoktatási intézmény működési engedélyét

Mióta az Oktatási Hivatal (OH) tavaly megkezdte a Magyarországon működési engedéllyel rendelkező külföldi felsőoktatási intézmények működési engedélyének felülvizsgálatát, hat eljárásban született jogerős lezáró döntés, mind a hat esetben visszavonják az engedélyt. 2017.04.23 12:04 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A hivatal honlapján vasárnap megjelent közleményben az áll: a Webster University (székhely országa: Amerikai Egyesült Államok) Master of Business Administration képzést folytatott Magyarországon, ám a magyarországi képviselő, a Szent István Egyetem nyilatkozata szerint a képzést már több éve nem folytatják és a továbbiakban sem kívánják indítani, abban hallgató nem tanul. Ennek alapján az OH jogerősen visszavonta a működési engedélyt.



A University of Hertfordshire (Egyesült Királyság) Bachelor of Arts with Honours in Business Studies és Bachelor of Arts with Honours in Business Administration képzések folytatására kapott működési engedélyt. A Gábor Dénes Főiskola mint magyarországi képviselő közölte, hogy az együttműködés 2015 márciusában megszűnt, a képzéseken hallgató már nem folytat tanulmányokat. A hivatal jogerősen visszavonta a működési engedélyt.



Az Anglia Ruskin University (Egyesült Királyság) Bachelor of Arts in Business Management képzést folytat Magyarországon. A magyarországi képviselő, a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) nyilatkozata szerint megállapodtak a külföldi intézménnyel a képzés kifutó rendszerben, 2017-ig történő megszüntetéséről. Ennek megfelelően az OH a működési engedélyt 2017. december 31-ével visszavonja, a határozat jogerős.



Szintén a BGE a magyarországi képviselője a Université Paris Ouest Nanterre la Défense-nek (Franciaország), az egyetem az együttműködés megszüntetéséről nyilatkozott az eljárásban. A Management et gestion des enterprises képzésen nem tanul hallgató így, a hivatal jogerősen visszavonta a működési engedélyt.



A Middlesex University (Egyesült Királyság) vonatkozásában - amelynek magyarországi képviselője a Budapesti Metropolitan Egyetem - a képviselő nyilatkozott, hogy a két fél között létrejött együttműködés lejártakor a felek úgy döntöttek, hogy azt nem újítják meg, a Master of Arts Marketing Communications képzésen nincs hallgató. Az Oktatási Hivatal működési engedélyt visszavonó határozata jogerős.



A University of Wales (Egyesült Királyság) képviselője, a Facultas Nonprofit Kft. nyilatkozott, hogy a külföldi intézmény jogutódjával az együttműködésüket 2014-ben felmondták. A működési engedélyt az OH visszavonta, a döntés jogerős.



A közleményben emlékeztettek, hogy a törvény értelmében a hivatalnak ötévente felül kell vizsgálnia Magyarország államilag elismert magyar felsőoktatási intézményeinek, illetve a Magyarországon működési engedéllyel rendelkező külföldi felsőoktatási intézmények működési engedélyét. A felülvizsgálati eljárásokat az OH - a 2015-ben rendeleti szinten megjelent részletszabályozás alapján - 2016-ban kezdte meg.



Megjegyezték: a hivatal a folyamatban lévő hatósági eljárásokról nem adhat ki információt, tájékoztatást kizárólag az eljárás jogerős lezárását követően nyújthat.