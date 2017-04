Időjárás

Több turistaútvonalat lezárt a Pilisi Parkerdő

A Rám-szakadékban és a Lukács-árkokban fakidőlések miatt járhatatlanná vált a zöld vonallal és a sárga vonallal jelölt turistaút. A kárelhárítás akár két hetet is igénybe vehet. 2017.04.21 12:38 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Balesetveszély miatt lezárt több turistaútvonalat a Pilisi Parkerdő Zrt. A lezárás érinti a Rám szakadékot, a Prédikálószéket, valamint az Országos Kéktúra egy szakaszát is - tájékoztatta a társaság pénteken az MTI-t.



Lomniczi Gergely szóvivő közölte: a Rám-szakadékban és a Lukács-árkokban fakidőlések miatt járhatatlanná vált a zöld vonallal és a sárga vonallal jelölt turistaút. A kárelhárítás akár két hetet is igénybe vehet.



A Vadálló-kövek és a Prédikálószék térsége szintén nem látogatható.



A szentendrei erdészet területén az Ispán-rétet és környékét zárták le, a korlátozás az Országos Kéktúra szakaszát is érinti. Nem használható a Szentendre és Pap-rét közötti erdészeti üzemi út sem, amely a Pilis Bike erdei kerékpárosút-hálózat része.



A Pilis-tetőn álló Boldog Özséb-kilátó, valamint a Fekete-hegyi turistaház sem közelíthető meg turistaútvonalon. Pilisszentkereszt térségében lezárták a Dera-szurdokot és a Holdvilág-árkot is.



Visegrád környékén a Spartacus-ösvényt, a Pap-rétet és a Pilisszentlászló-Visegrád közötti, piros sávval jelzett útvonalat érinti a lezárás.



A zrt. arra kér mindenkit, hogy a 300-400 méter fölötti erdőterületeket - különösen Dobogókő környékét - balesetveszély miatt a napokban még kerülje el. Túrázáskor pedig vegyék figyelembe, hogy a hegyekben téli viszonyok uralkodnak.



Az erdőgazdaság webkamerákat üzemeltet a Pilis-tetőn, a Prédikálószéken és a Hármashatár-hegyen, a felvételek alapján a kirándulók megalapozottabb döntést hozhatnak indulás előtt - hívják fel a figyelmet.