37 településen továbbra sincs áram Vas megyében

Kőszeget már visszakapcsolták a hálózatra, de 37 településen, 9267 fogyasztói helyen továbbra sincs áramszolgáltatás Vas megyében - közölte az MTI érdeklődésére csütörtök délután a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megbízott szóvivője.



Egyed László alezredes tájékoztatása szerint az áramszolgáltató szakemberei folyamatosan dolgoznak a hibák elhárításán, de a munkájukat nehezíti a viharos szél.



Azt egyelőre nem lehet megmondani, hogy pontosan mikorra fejezik be a munkát, de az a cél, hogy az esti órákra mindenütt ismét legyen szolgáltatás - mondta.



Hozzáfűzte: Kőszegen egy távvezetéket rongált meg a viharos erejű szél, emiatt kellett egy időre kikapcsolni az áramot a 12 ezer lakosú kisvárosban, ahol az előre megadott időben visszakapcsolták a szolgáltatást, de a hálózat átvizsgálása és javítása még akár két napig is eltarthat.



Egyed László közölte azt is: egyelőre szünetel áramszolgáltatás például Csepregen, Vépen és Szombathely egy részén is, de a szolgáltató szakemberei mindenütt dolgoznak a hibák kijavításán.