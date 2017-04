Időjárás

ORFK: két település nem megközelíthető

A meteorológiai szolgálat adatai szerint a Kékestetőn 47 centiméteres hóvastagságot mértek.



Az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálatának helyzetképe szerint országszerte tizenegy út járhatatlan a hó és a letört ágak, illetve vízátfolyás miatt. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében öt mellékúton, Heves megyében négy útszakaszon - köztük a 24-es főút Mátrafüred és Parádsasvár közötti szakaszán - nem lehet közlekedni. Baranya megyében Hosszúheténynél a 6541-es úton, míg Pest megyében a 1116-os úton Visegrád és Pilisszentlászló között kell forgalomkorlátozásra számítani.



Kitértek arra is, hogy Vas megyében több településen nincs áramszolgáltatás. Ezeken a településeken folyamatos a rendőri jelenlét a közrend és a közbiztonság fenntartása érdekében - írta a rendőrség.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön a Facebook-oldalán azt írta: hegyeinkben olyan hóréteg alakult ki, amilyen a télen egyszer sem. Adataik szerint az ország több pontján esett jelentős mennyiségű hó. A magasabban fekvő települések közül Bakonybél-Somhegypusztán, Sopron-Brennbergbányán is több mint 30 centiméteres, Bükkszentkereszten 40 centiméteres hóvastagságot rögzítettek. Az alacsonyabban fekvő települések közül is több helyen megmaradt a hó, például Kőszegen 10 centiméteres hóréteget is mértek.



A viharos szél veszélye miatt továbbra is másodfokú figyelmeztetés van érvényben Somogy, Vas és Zala megyében, további kilenc megyében elsőfokú a figyelmeztetés. Veszprém megyében a gyenge hófúvás miatt is elsőfokú a figyelmeztetés.



A meteorológiai szolgálat veszélyjelzésében azt írta: csütörtök estig vegyes halmazállapotú csapadékra (eső, havas eső, hó) lehet számítani. A magasabban fekvő helyeken leginkább havazás várható. A hó jellemzően továbbra is tapadó hó lesz, síkvidéken jellemzően nem marad meg. A csapadék fokozatosan az ország déli felére szorul vissza, a Dunántúli- és az Északi-középhegység vonulatain délutánig még pár centiméter friss hó hullhat. A Dunántúl délkeleti részén, kiemelten a Mecsekben tart ki legtovább a csapadék. A Mecsek környékén a késő esti, éjféli órákig jelentős mennyiségű, jellemzően tapadó hó formájú csapadék hullhat (akár 5-10 centiméter), majd éjszaka itt is megszűnik a csapadék. Pénteken a hó a hegyvidéki területeken is olvadni fog - tették hozzá.