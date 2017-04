Ítéletidő

Összetört autók, kidőlt fák, leszakadt villanyvezetékek miatt riasztották a tűzoltókat országszerte

Szerda reggel óta összesen 360 helyszínre kellett kiszállniuk, nyolc megye mintegy 90 településén nincs áram. Két települést elvágott a hó a külvilágtól. 2017.04.20 08:35 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Fotó: MTI

Országszerte 360 helyszínen kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak a télies időjárás miatt szerda óta - tájékoztatta Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője csütörtök reggel az MTI-t. A rendőrség közölte: még járhatatlan a 24-es és a 82-es út egy-egy szakasza.

Mukics Dániel elmondta: 230 esetben elakadt, karambolozó vagy árokba csúszott járművet kellett menteni. Emellett nagyon sok estben kidőlt, letört, villanyvezetékre zuhant fák miatt riasztották a tűzoltókat. Jelentősebb sérülésről nem tudnak - tette hozzá.

Nyolc megye mintegy 90 településén szünetel az áramszolgáltatás, ami 18 ezer fogyasztót érint, a szolgáltatók folyamatosan dolgoznak a helyreállításon.

A katasztrófavédelem továbbra is operatív törzset működtet nemcsak országosan, hanem az érintett megyékben is.

Tíz településen továbbra is nehéz a ki- és bejutás a havazás, illetve az útra dőlt fák miatt, ott a tűzoltók a rendőrséggel és közúttal közösen felvezetik a forgalmat.

Éjszaka több alsórendű útszakaszról kellett kimenteni embereket: Felsőtárkány és Répáshuta között 26-an, Répáshuta és Bükkszentkereszt között 30-an ragadtak az úton. Őket, valamint a hosszabb időre áram nélkül maradtakat melegedőhelyeken helyezték el - fűzte hozzá Mukics Dániel. Emellett dialízises és más betegek, valamint kismamák egészségügyi ellátását vagy utazását kellett megszervezniük a katasztrófavédelmiseknek.

A helyettes szóvivő figyelmeztetett: mivel csütörtökön is a szerdaihoz hasonló időjárás várható, az érintett területeken nyári gumival felszerelt autóval inkább ne induljon el senki.

A rendőrség a honlapján csütörtök reggel összefoglalót tett közzé az időjárás miatti forgalomkorlátozásokról.

A hó és a letört ágak, illetve vízátfolyás miatt járhatatlan Heves megyében a 24-es út Mátrafüred és Parádsasvár között, Győr-Moson-Sopron megyében a 82-es út Nyúl és Zirc között, valamint több más útszakasz Heves, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén és Veszprém megyében.

Csütörtök hajnali 5 órakor az országban két település nem volt megközelíthető: Répáshuta (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) és Pilisszentlélek (Pest megye).