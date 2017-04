Nemzeti konzultáció

Már 140 ezernél is többen kitöltötték a konzultációs kérdőívet

Napról napra növekszik a kitöltött nemzeti konzultációs kérdőívek száma, az internetes válaszokkal együtt már 140 ezernél több beérkezett - mondta Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában.



A konzultáció kérdései közül Tuzson Bence kiemelten fontosnak nevezte a rezsicsökkentés védelmét. Az államtitkár hangsúlyozta: a rezsicsökkentés eredményét meg kell tartani, az energiaárak tekintetében a legolcsóbbak közé tartozik Magyarország. "Nem engedjük, hogy extraprofit legyen" - fogalmazott az államtitkár, hozzátéve, azért szeretnék nemzeti hatáskörben tartani az energiaárakat, hogy a magyar emberek azt fizessék meg, amennyibe az energia kerül. Az a "magyar emberek érdekében legyen szabályozva" - szögezte le.



Ennek érdekében szerdán az Országgyűlésben szeretnék elindítani az úgynevezett sárgalapos eljárást. A cél, megakadályozni, hogy az unió szabadárassá tegye az energiaárakat, és nemzeti kézben tartsák a hatáskört.



A rezsicsökkentés védelmében a következő hetekben, hónapokban éles vitára számít az államtitkár, aki azt mondta: "a végtelenségig harcolni kell", hogy ne léphessen életbe az uniós szabályozás.



Tuzson Bence kitért arra is, hogy a nemzeti konzultáció az illegális migráció megállításáról is szól. A magyar határokat meg kell védeni. A biztonság, és hosszú távon a magyar kultúra védelme is ezt diktálja - emelte ki.



Az államtitkár a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában elmondta, fel kell készülni arra, hogy vannak olyan szervezetek, amelyek azzal foglalkoznak - "ezek mögött jellemzően Soros György áll" - hogy behozzák a migránsokat az Európai Unióba. Tuzson Bence megjegyezte, ezen szervezetek nem is rejtik véka alá szándékaikat, az ismert hétpontos javaslatban is benne van: a migrációt akkor is támogatni kell, ha az hitelfelvétellel jár.



Az államtitkár kiemelte, hogy ezen szervezetek sokszor nem hozzák nyilvánosságra, milyen pénzekből, milyen érdekek mentén végzik tevékenységüket. Ezért azt szeretnék, hogy átlátható legyen azon szervezetek működése, amelyek aktivistaszervezetek, ügynökcsoportok, és egy ország politikájának befolyásolására koncentrálnak. Tudja meg mindenki, milyen pénzekből működnek, és ki áll mögöttük - hangoztatta az államtitkár.