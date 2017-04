Szeszélyes április

Havazott a Kékestetőn

Fotó: Időkép.hu

Fokozatosan érkezik a hideg, legmagasabb hegycsúcsunkon, a Kékestetőn hétfőn délután már esett a hó - írja az Időkép.hu.

A hét elején erős lehűlés érkezik, erős széllel és sok csapadékkal, a hegyekben megmaradó hó is eshet.

Kedden nyugaton viharos lesz a szél, helyenként 80-100 kilométeres széllökések is várhatók. Szerdán és csütörtökön 11, pénteken 10 fokig csökken a napi csúcshőmérséklet. Csütörtökön országszerte esők várhatók, pénteken mindenfelé beborul az ég.

A hét vége fele is marad a viharos erejű szél, többfelé záporeső és hózápor is kialakulhat.