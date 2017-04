Régi ügy

Házkutatás Győzikénél!

Gáspár Győzőtől több milliós adóelmaradást követel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), ezért házkutatást tartottak nála, valamint zár alá vettek több ingóságot is. Győzike állítja, hogy igaztalanul hurcolták meg őt, a testvérét, valamint három ismerősüket. A zenészt csütörtökön Egerben hallgatták ki.

Csütörtök reggel a pénzügyi nyomozók házkutatást tartottak a zenész otthonában. A NAV munkatársai összeírták az ingatlanokat és az ingóságokat, majd zár alá vettek több ékszert és értékes autót. A törvény is úgy szól, hogy míg végrehajtás alá nem kerül a határozat, addig nem idegeníthetnek el semmilyen vagyontárgyat - írja a Blikk.



A zenészt nem érhette váratlanul a NAV akciója, hiszen jó ideje a bíróságon hadakozik az igazáért.



A NAV szerint a zenész még 2014. januárjában 50 millió 400 ezer forintot vett fel egy román cég számlájáról, s ezzel nem számolt el. Azt maga Gáspár, és a hatóság is elismerte, hogy a zenész korábban 69 millió 600 ezer forintot kölcsönzött a cégnek, a visszavétel során nem volt feltüntetve a jogcím. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy míg Gáspár állítása szerint a román cég az édesapja tulajdona, az illetékes magyar és román szervek álláspontja szerint azonban a cég Gáspár Győzőé.



A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2017. március 21-i hivatalos állásfoglalása szerint az 50 millió 400 ezer forint adóköteles bevételnek minősül, s az ezután járó adót kívánja behajtani. Három nappal később a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítéletet hozott, amelyben Gáspár keresetét elutasítja, s 15 napon belül 100 ezer forint perköltség, valamint több, mint 1 millió forint illeték befizetésére kötelezi. A pertárgyérték 16,9 millió forint, ezt is törlesztenie kell a zenésznek.