Illegális bevándorlás

Fidesz: Magyarország nem változtat bevándorláspolitikáján

Magyarország nem változtat bevándorláspolitikáján sem nemzetközi nyomásra, sem pedig a Soros György által támogatott civil szervezetek támadásai, tüntetései miatt - erről a Fidesz kommunikációs igazgatója beszélt szombati budapesti sajtótájékoztatóján.

Hidvéghi Balázs az aznap délutáni röszkei demonstrációra utalva úgy fogalmazott: kibújt a szög a zsákból; a tüntetés kristálytisztán megmutatja, miről is szól az elmúlt időszak Magyarországra nehezedő nyomása és miről szólnak valójában az elmúlt napok tüntetései. Szerinte a Soros György által támogatott szervezetek azt akarják elérni, hogy Magyarország változtasson bevándorláspolitikáján, engedjen a nemzetközi nyomásnak és engedje be tömegével a bevándorlókat Magyarországra.



Hidvéghi Balázs szerint ezt ma Röszkén nyíltan is hirdetik, míg máskor egyéb ügyek mellé vagy más ürügyek mögé bújva támadják a magyar bevándorláspolitikát. Véleménye szerint minden egyes ilyen akcióval azt üzenik a bevándorlóknak, hogy bátran szegjék meg Magyarország törvényeit és lépjenek be akár illegálisan az ország területére.



A Fidesz és a kormány azonban elszánt a nemzeti szuverenitás védelmében. Nem fogunk engedni a külső nyomásnak, meg fogjuk védeni Magyarország és a magyar emberek biztonságát. Ez számunkra mindig fontosabb volt és az is marad, mint bármiféle külső elvárás, külföldi nyomás vagy nyomásgyakorlás - szögezte le a párt kommunikációs igazgatója.

Hidvéghi Balázs arról is beszélt, hogy a magyar bevándorláspolitikával szembeni nyomásgyakorlás részét képezik a sorozatos tüntetések és a Soros-szervezetek egyéb dezinformációja, vádaskodása. Hol a magyar rendőrséget támadják igaztalan vádakkal, hol a jogi határzár intézményét, hol civil szervezeteken keresztül terjesztenek hazugságokat, vagy éppen a Soros-egyetem kapcsán mondanak valótlan állításokat - fogalmazott.



Kérdésre válaszolva arról is beszélt: nem csodálkozik azon, hogy a Jobbik plakátjait esetleg megrongálja valaki, mert szerinte azok egészen elképesztőek, sértőek és alacsony színvonalúak. Egy kétségbeesett párt elkeseredett akcióinak vagyunk szemtanúi - mondta, hozzáfűzve: "feladva korábbi identitásukat, egy milliárdos markába kerültek, a hatalom és a pénz mindent felülír, ők ezt akarják, és ezért akár ilyen alantas hazugságokat is kiplakátolnak".



Arra is emlékeztetett, hogy egy korábbi bírósági határozat szerint a "plakátokon való véleménynyilvánítás megengedett, és a véleményszabadság keretein belül van, ha nem szervezett".



Egy másik, a választási rendszer módosítására vonatkozó kérdésre azt mondta: a Fideszt meg lehet verni a választásokon, és ennek az a "titka", hogy több szavazatot kell szerezni a választókerületekben és a listákon, ez a lehetőség pedig mindenki előtt nyitva áll. Megjegyezte: a valós politikai támogatottság hiánya lehet tény, de erre nem lehet orvosság az, hogy valaki állandóan a választási rendszerben keresi a hibákat. Utalt arra is, hogy a Velencei Bizottság is vizsgálta a magyar választójogi törvényt, és mindent rendben talált.



Egy, a lejárató cikkekről szóló kérdésre azt mondta: ha valaki az interneten, a Facebookon éli a magánéletét, és közben közszereplőnek tartja magát, akkor nem csodálkozhat azon, hogy ha ebből adott esetben akár cikk is születik.



Arra a felvetésre, hogy Sólyom László volt államfő szerint alkotmánysértő a CEU-t érintő jogszabály, azt mondta: az alkotmányossági kérdést a Fidesz képviselői a beterjesztés előtt vizsgálták, azt alkotmányosnak találták, és Áder János is annak ítélte, erről pedig közleményt is kiadott a jogszabályt aláíró köztársasági elnök.