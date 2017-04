Demonstráció

Gulyás Márton nekiment a választási rendszernek

Gulyás Márton a Szabadság téren rendezett tüntetésen felszólalva elmondta: el kell kezdeni végre a professzionális politizálást, szerinte olyan formáció kell, amely nem a nép kizsákmányolására törekszik. Azt azonban sajnos nem tudta megmondani, milyen formáció legyen ideális - írja az Index.



Gulyás szerint nagyon fontos, hogy demokratikus verseny legyen, és ezt a Fidesz által kialakított választórendszer nem teszi lehetővé. "Amíg fideszes szabályok között kell megmérettetni a hatalomnak, ők fognak győzni" - véli Gulyás.



Gulyás bírálta a jelenlegi ellenzéki pártokat, hogy három évig nem tettek semmit, és sétálnak, mint a marhák a vágóhídon, hogy "lemészárolja őket a hatalom". Azt is hozzáteszi, hogy ugyanígy fog küzdeni egy lehetséges Gyurcsány- vagy Vona-kormány ellen is. De amiért küzd, és ezt megadja Vonának vagy Gyurcsánynak is, az az arányos választási rendszer.



Gulyás ezért választási mozgalmat hív életre, amelynek év végére az az egyetlen célja, hogy arányos választási rendszert alakítson ki.