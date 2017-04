Állatkínzás

Minden emberi brutalitáson túlmutat ez az állatkínzás

Az Állatbarát Alapítvány munkatársai lakossági bejelentés nyomán mentek el egy Nyíregyháza közelében lévő településre. Amit a megadott címen találtak, az még a sok szörnyűséget látott embereket is megdöbbentette. 2017.04.11 19:57 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az esetről így számoltak be közösségi oldalukon:

A mai nap folyamán kaptuk a bejelentést, miszerint Nagycserkeszen borzalmas körülmények között tartanak egy kutyát. Azonban a helyszínre érve még a mentős kollégánkat is elborzasztották az ott láttotak. Egy fiatal, két- három év körüli németjuhász keverék kutyus kuporgott egy vashordóban, alig 1 méteres láncon, víz és élelem nélkül. A feje a felismerhetetlenségig eltorzult, köszönhetően a szorosan rácsomózott műanyag zsinórnak, és súlyosan le van soványodva.



Nem is volt kérdés, kollégáink rögtön elhozták a kutyát tulajdonosától. Állatotthonunkban azonnal megkapta az elsődleges állatorvosi ellátást, azonban a gyógyulása egy nagyon hosszú folyamat lesz. Mélyen elszomorít a tudat, hogy napjainkban, amikor az állatvédelmi törvényünk kimondja, hogy tilos kutyát tartósan láncon tartani, még mindig ilyen kínokat kell átélniük a védtelen állatoknak. Fülöp csak egy a sok szorosan megkötött kutya közül, akik a hátsó udvarokban jól eldugva tengetik életüket, hogy senki ne lássa őket, és várják türelmesen a végzetük... Fülöp ügyében megtettük a feljelentést a jegyzői hivatalnál és a rendőrségen is. Reméljük a tulajdonos is megkapja méltó büntetését. Mi pedig csak reménykedni tudunk, hogy Fülöp teljesen felépül, és a sok szenvedés után egy új családban megismerheti az élet szép oldalát is - írják az alapítvány munkatársai.



Az állatvédők meglehetősen dühösen reagáltak a szörnyű esetre az Állatportál beszámolója szerint:



"Nem vagyok az az agresszív típus, de ennek a ,,gazdáját,, addig tudnám rúgni, amíg él." - írta egyikük.



Mások sem kímélnék az eb tulajdonosát:



"Írjátok ki a nevét és a címét ennek a rohadéknak!!! Nem lehet, hogy ezt büntetlenül megússza!!! A feljelentés nem ér semmit. Majd esetleg kap egy kis ejnye-bejnyét és kész! Talán, de még ez sem biztos. Most már példát kell statuálni! Ha a törvény nem védi meg a szerencsétlen állatkákat, akkor rajtunk, állatvédőkön a sor!"



"Jézusom ... a gazdáját minden gondolkodás nélkül ugyanígy láncra kötném élelem és víz nélkül!"



"Fúj a belem kifordul ezektől az embernek nem nevezhető aljadék senkiházi utolsó férgektől... remélem fájdalmas kínhalált halsz azokkal együtt akikkel végignézted, ahogy ez a szerencsétlen ártatlan állat idáig jutott! Tetű!!!"



A szerencsétlen kutyus számára úgy tűnik van remény, az egyik állatvédő szerint fel lehet gyógyulni ilyen durva állapotból is, legalábbis ő ezt tapasztalta:



Volt ilyen mentettem, Borsodból a putnoki cigánysorról egy kölyök... Cony gyönyörűen rendbe jött, boldog rosszcsont lett belőle! Neki is nagyon drukkolunk" - írta a cikkre reagálva.



Aki szeretné támogatni Fülöp gyógyulását:

Állatbarát Alapítvány 68800109-11035240 Adó 1%: 18791927-1-15