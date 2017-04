Egészségügy

Emelkedett a véradók száma

Emelkedett a véradók száma az év első negyedévében az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) adatai szerint - mondta az egészségügyi ellátórendszer működtetéséért felelős helyettes államtitkár kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.



Mészáros János jelezte, a korábbi évek kedvezőtlen tendenciája megfordult, az elmúlt időszakhoz képest 1,5-2 százalékkal többen mentek vért adni.



Drexler Donát, az OVSZ főigazgatója hozzátette: a véradók korfája romlik, nehezebb a fiatalabb korosztályt megszólítani, de a vérellátó szolgálat új stratégiájának köszönhetően más üzenetekkel, egyéb csatornákon - például a közösségi oldalakon - próbálják őket elérni és ösztönözni a véradásra.



Hozzátette: az, hogy évről évre csökkent a véradók száma, komolyabb problémát nem okozott a betegellátásban, hiszen az új műtéti technológiák vagy az egynapos ellátások megjelenésével csökkent az intézmények vérigénye is. Arra hívta fel azonban a figyelmet, hogy az országos vérkészlet szinten tartásához mindenkit meg kell szólítani.



Ezért az OVSZ megjelenik a nagyobb fesztiválokon is, illetve a véradással kapcsolatban olyan személyiségeket próbálnak reflektorfénybe állítani, akiknek kellő hívóerejük van a fiatalok számára.



A főigazgató örvendetesnek nevezte, hogy a 18-25 éves korosztályban nőtt a véradók száma. Kérdésre válaszolva megjegyezte, az emelkedés részben abból adódik, hogy a fiatalok - egyfajta pénzkereseti lehetőségként - vérplazmát is adnak, ennek feltétele az évente egyszeri véradás is. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a véradást nem szeretnék fizetőssé tenni, mert rombolná a társadalmi kohéziót, és ennek hosszabb távon káros hatásai lehetnek.



Évente 400 ezer egység vért vesznek a véradóktól.



Mészáros János beszámolt arról is, hogy az OVSZ az egészségügyi intézményeknek nyújtott labordiagnosztikai szolgáltatásait nem 1,85 filléren, hanem kevesebbért, 1,65 filléren fogja elszámolni, így a járóbeteg- és fekvőbeteg-intézmények terhei csökkennek majd. Megjegyezte, egy kormányrendelet határozza meg a vérellátó szolgálat díjtételeit, azonban egy módosítás lehetővé teszi, hogy az OVSZ eltérjen a meghirdetett alapdíjtól. Jellemzően olyan labordiagnosztikáról van szó, amely a véradáshoz, -átadáshoz kapcsolódik, valamint a szervtranszplantációhoz elengedhetetlen speciális vizsgálatok elvégzéséről. Az OVSZ ezekből származó bevétele hozzávetőleg 1,5 milliárd forint - ismertette a főigazgató.