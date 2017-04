CEU-botrány

Külföldi egyetemek - A kormány mindenkinek megadja a szükséges tájékoztatást

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter rögtönzött sajtótájékoztatóján hozzátette: azzal nehéz mit kezdeni, ha valaki előbb mondja ki az ítéletet és utána kérdez.



A miniszter azt mondta, örül annak, és pozitív hozzáállást mutat, hogy az amerikai külügyminisztérium delegációt küld Magyarországra tájékozódásra. Úgy fogalmazott, ha valóban lesz ilyen delegáció, akkor fogadni fogják és elmondanak mindent. Arról is tájékoztatást adnak, hogy a civil szervezetek külföldi támogatása esetén milyen regisztrációs kötelezettséget írnak elő. Ilyet az Egyesült Államokban is előírnak, "egy bizonyos formában" - jegyezte meg.



Úgy vélte, a segélyszervezeteknek nem okoz működési nehézséget a regisztrációs kötelezettség. Mint mondta, nincs azzal probléma, ha egy nemzetközi segélyezéssel foglalkozó szervezet külföldről kap támogatást. A magyar kormány is ad ilyet magyar és külföldi segélyszervezeteknek is, egyebek mellett a közel-keleti keresztény közösségek helyben maradását segítendő - mutatott rá.



A kormány nem kapott visszajelzést külföldről a civil törvény módosításával kapcsolatban - mondta. Ha kap ilyet, megadja a szükséges tájékoztatást - szögezte le a tárcavezető.



Arra a kérdésre, hogy külgazdasági és külügyminiszterként "csak" tanácsadókkal tárgyalt az Egyesült Államokban, míg a CEU rektorát többen is fogadták, Szijjártó Péter megdöbbenésének adott hangot, hogy "konkrét tényeket is letagadnak". Amikor legutóbb Washingtonban járt, az Iszlám Állam elleni koalíció ülésén, az amerikai külügyminisztérium második emberével tárgyalt - mondta.