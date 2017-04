Aukció

A Jedi visszatér japán nyelvű plakátja is szerepel a BÁV aukcióján

A Jedi visszatér japán nyelvű plakátja, valamint a Szellemirtók, a Vissza a jövőbe, a Hegylakó és Az idő urai poszterei is szerepelnek a kínálatban a BÁV aukcióján, amelyet április 19-én rendeznek Budapesten. 2017.04.09 06:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A 150 tételt felvonultató aukciós anyag egyik kiemelkedő darabja A Jedi visszatér című film plakátja, amely a George Lucas által jóváhagyott eredeti változat japán feliratokkal. A plakát kikiáltási ára 30 ezer forint - közölte a BÁV az MTI-vel.



Ugyancsak 30 ezer forintról indul Az idő urai című legendás francia-magyar sci-fi rajzfilmhez készült futurisztikus Orosz István-plakát, valamint Helényi Tibor grafikus alkotása, amelyet a Christopher Lambert, Sean Connery által jegyzett Hegylakóhoz készített.



Mint írják, az idei aukció bővelkedik a zenés kultuszfilmekben. Az 1960-as évek beat korszakának csúcspontján készült Ezek a fiatalok című film plakátja 30 ezer, míg az 1970-es évek road movie-jának, A kengurunak a posztere 40 ezer forinttól kelhet el.



A 80-as évekből olyan külföldi kultuszfilmek plakátjai közül válogathatnak az érdeklődők, mint a Házibuli vagy a Flashdance. A magyarok között szerepel a Szerelem első vérig, és folytatása, a Szerelem második vérig, valamint a Ballagás című filmek poszterei is, amelyeket 15, illetve 20 ezer forinttól kínálnak az érdeklődőknek.



A háborús filmek között olyan alapművek plakátjai közül válogathatnak az érdeklődők, mint a Híd a Kwai folyón vagy A leghosszabb nap, de árverésre bocsátják a Robert Merle regényéből készült, Két nap az élet című francia film plakátját is Jean-Paul Belmondóval a középpontban.



Az akciófilmeket többek között a Nikita és Arnold Schwarzenegger Halálosztója képviseli a kínálatban.



A magyar filmek közül a tájékoztató kiemeli Görög Lajosnak Fábri Zoltán Húsz óra című filmjéhez készült plakátját 30 ezer forintos kikiáltási árral, valamint Szabó István Oscar-díjas filmjének, a Mephistónak a poszterét, amely 20 ezer forinttól kelhet el.



Mint írják, jótékonysági célból bocsátják árverésre Szabó István Hanussen című filmjének plakátját, amelyet Kemény György grafikus, Szabó István rendező, Koltai Lajos operatőr, valamint a szereplők, Cserhalmi György és Bánsági Ildikó is dedikáltak. Az alkotás kikiáltási ára 30 ezer forint. A befolyt összeget a hátrányos helyzetű gyerekek tehetséggondozásával foglalkozó Igazgyöngy Alapítvány támogatására fordítják.