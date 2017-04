Elképesztő felvételek

Elképesztően néz ki Magyarország cseresznyése

Három oldalról öleli körül Nagykörű települését a Tisza. Az itt élők főként a mezőgazdaságból és a cseresznyéből élnek, utóbbi még a falu címerében is helyet kapott. Itt, a Homokon található Magyarország legnagyobb, 200 hektáron elterülő, több mint száz fajtát felsorakoztató cseresznyegyűjteménye, mely génbankként is szolgál.



Nem csoda hát, hogy a cseresznyevirágzás a legszebb, és Nagykörűben az egyik legfontosabb esemény. Évente több cseresznyés programot is szerveznek a településen, úgy mint a Cseresznyevásárt, a hagyományőrző Cseresznyefesztivált, a Nagy Befőzés napját, tavasszal pedig a Cseresznyevirágzás ünnepét. Az idei ünnepet húsvét hétvégén, április 15-16-án rendezik meg, de a kert minden nap látogatható.

A templomkertben is virágzanak

És a Homokon is