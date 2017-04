Időjárás

Erős széllel, lehűléssel, esővel köszön be a hétvége, de vasárnapra visszatér a jó idő

Pénteken és szombaton akár fagypont alá is eshet a hőmérséklet. Vasárnapra viszont ismét megenyhül az idő: 16-21 fokos csúcshőmérsékletre lehet számítani. 2017.04.06 16:05 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Erős széllel, lehűléssel, borúsan, esősen kezdődik a hétvége, a leghidegebb órákban fagypont körüli értékekre is készülni kell. Aztán ismét egyre több lesz a napsütés, és néhol már 20 Celsius-fok körüli meleg is lehet - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtöki országos, középtávú előrejelzésében.

Pénteken többnyire erősen felhős lesz az ég, többfelé várható eső, zápor. Emellett több helyen megerősödik, főként a Dunántúl északi felén viharossá fokozódik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 2-7 fok között, de északkeleten néhol 0 fok körül alakul. A nappali maximumok 8-13 fok között alakulnak.

Szombaton is többfelé megerősödik a szél, helyenként lehetnek záporok, de már több-kevesebb napsütés is várható. A minimumhőmérséklet általában 3-8 fok között alakul, de északkeleten, a szélvédett völgyekben egy-két fokkal hidegebb lehet. Napközben 13-18 fokig melegszik a levegő.

Vasárnap napos időre lehet számítani, csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb hőmérséklet 1-7 fok között alakul, de talajmenti fagyra is számítani kell. A legmagasabb hőmérséklet 16-21 fok között várható - olvasható az előrejelzésben.